Dos policías heridos tras tiroteo: sospechoso armado con un rifle de alto calibre se atrinchera en una casa

Dos oficiales de la policía de Miami (Florida, EEUU) resultaron heridos tras un tiroteo que se registró en horas de la mañana de este jueves, 9 de octubre. El tirador sería un hombre, quiene estaba armado con un rifle de alto calibre.

Los funcionarios lesionados fueron trasladados hasta un hospital cercano por otros oficiales, quienes acudieron al sitio tras recibir una alerta sobre dos compañeros baleados en el vecindario de Allapattah, confirmó el Departamento de Policía.

Según las autoridades, el tiroteo ocurrió alrededor de las 7:45 de la mañana en el área de la Avenida 14 del Noroeste y la Calle 26.

Internan a los dos policías heridos

La policía informó que el tirador disparó múltiples rondas contra los oficiales con un rifle de alto calibre.

Los funcionarios lesionados son un hombre y una mujer, quienes recibieron disparos en las piernas, según los primeros informes del caso.

De acuerdo con la policía, los dos agentes lesionados ingresaron al Centro de Trauma Ryder del Hospital Jackson Memorial, donde reciben atención médica. Se desconoce su estado de salud actual.

Unidades aéreas y caninas del Departamento de Policía de Miami acudieron a la escena después del tiroteo, publicó Local10.

Se informó que el tirador se atrincheró en una casa para evitar su captura. Un equipo SWAT y negociadores de la policía acudieron al sitio para buscar una “salida pacífica” del sospechoso.

Negocian con el tirador atrincherado

El jefe de la policía, Manuel Morales, aseguró de manera breve que ya estaría identificado el sospechoso, sin revelar su nombre. "Sabemos quién es, pero no estamos listos para divulgar esa información por ahora", dijo.

"Ya hemos tenido contacto con él en el pasado", añadió el agente, de acuerdo con una publicación de Telemundo.

Sobre las negociaciones para sacar al sospechoso aclaró que se tomarían el tiempo necesario. "Vamos a tomarnos el tiempo necesario y siempre actuaremos bajo la norma de preservar la santidad de la vida al máximo nivel", dijo desde la escena de los hechos.

Asimismo, informó sobre un segundo implicado, quien está detenido. "Esa persona está relacionada de alguna manera con la escena. Aún no sabemos exactamente cómo, pero en este momento se encuentra con nuestros investigadores", aclaró.

