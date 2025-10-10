Anthony Labrador enfrenta larga condena en prisión por falsificación de documentos: detalles sobre el caso de venezolano que fingió ser un adolescente para engañar a familia de acogida

Suscríbete a nuestros canales

Autoridades de Estados Unidos informaron sobre los recientes avances en el caso del venezolano Anthony Emmanuel Labrador Sierra, de 24 años de edad, quien se hizo pasar por un adolescente para obtener beneficios.

Labrador residía ilegalmente en Perrysburg, Ohio, y estaba registrado como estudiante en una escuela superior local. Luego de que su artimaña quedara al descubierto, resultó detenido.

Ahora, el venezolano se declaró culpable por mentir en su formulario de inmigración y en solicitudes para comprar armas de fuego.

El Servicio de Ciudadanía e Inmigración de Estados Unidos (Uscis) proporcionó asistencia clave durante la investigación, de acuerdo con lo publicado en la página oficial del organismo.

El venezolano utilizó documentos falsos para engañar a su familia de acogida

De acuerdo con los informes del caso, en junio, un tribunal federal acusó a Labrador Sierra de cuatro cargos por posesión de armas de fuego por un extranjero ilegal en Estados Unidos, hacer declaraciones falsas para la compra de armas de fuego, y dos cargos por hacer o usar escritos o documentos falsificados.

El acusado se declaró culpable de todos los cargos el pasado 22 de septiembre, frente al Juez de distrito James R. Knepp.

De acuerdo con los datos de la imputación, el ofensor indicó una fecha de nacimiento falsa ante USCIS en su solicitud federal para el Estatus de Protección Temporal y Documentos de Autorización de Empleo en 2024 y 2025.

Los investigadores encontraron que la superintendencia escolar de Perrysburg reportó al Departamento de Policía de Perrysburg que se había recibido información de que Labrador Sierra, un estudiante que asistía a la escuela superior de Perrysburg, no era menor de edad, sino un hombre de 24 años de edad que se había registrado con documentos falsificados.

El hombre enfrenta hasta 15 años de cárcel por posesión de armas de fuego por parte de un extranjero, hasta 10 años de cárcel por hacer falsas declaraciones en la compra de un arma de fuego, y hasta cinco años de cárcel por utilizar documentos falsificados.

Un juez federal de la corte de distrito determinará cualquier sentencia después de considerar las Guías de Sentencia de Estados Unidos y otros factores legales. La sentencia está programada para el 23 de enero de 2026.

Este caso continúa bajo investigación por el Departamento de Policía de la Ciudad de Perrysburg, la Estación de Sandusky Bay de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza, la Oficina Local del FBI en Toledo, la Agencia Federal de Alcohol, Tabaco, Armas de Fuego y Explosivos, con la colaboración de la Fiscalía del Condado de Wood.

Labrador Sierra es padre de un niño

El caso del venezolano se robó la atención de la localidad de Perrysburg, luego de que se descubriera que el joven utilizó documentos falsos para obtener el Estatus de Protección Temporal (TPS), una tarjeta de Seguro Social y una licencia de conducir.

Estos documentos le permitieron asistir a clases durante más de un año en una escuela secundaria, donde el personal creyó que se trataba de un menor de edad y le permitió participar en actividades como fútbol y natación.

El venezolano logró su admisión en la escuela el 11 de enero de 2024, como menor no acompañado, debido a que cumplía con los requisitos federales para estudiantes sin hogar o sin tutor legal.

Durante ese tiempo, recibió apoyo legal y documentación oficial, situación que dificultó que su fraude fuera detectado con rapidez.

Sin embargo, su pérfido plan quedó al descubierto cuando una mujer contactó a su familia de acogida y reveló que Labrador Sierra no era un adolescente, sino un adulto y padre de uno de sus hijos.

Tras conocer la verdad, los tutores revisaron las pertenencias del venezolano, entre las cuales encontraron una pistola semiautomática Taurus G3C de 9 mm, dinero en efectivo y una licencia falsa de Michigan. De esta manera confirmaron su verdadera identidad.

También usó información falsa en un formulario de la ATF para comprar la pistola; proporcionó datos falsos sobre su ciudadanía y estatus legal para engañar al comerciante autorizado de armas.

Una denuncia penal anterior indicó que la compra del arma se realizó en julio de 2022 en la tienda Bass Pro Shop en Rossford. Se mostró como evidencia la licencia de conducir de Ohio que presentó para comprar el arma, la cual, según los fiscales, obtuvo en septiembre de 2021.

