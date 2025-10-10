Vendía cupos y agilizaba trámites ante el Saime: fiscalía anuncia imputación de gestor

Suscríbete a nuestros canales

El Fiscal General de la República, Tarek William Saab, informó sobre la aprehensión para imputación de un hombre que vendía cupos y agilizaba trámites fraudulentos ante el Servicio Administrativo de Identificación, Migración y Extranjería (Saime).

A través de las redes sociales del Ministerio Público (MP) se dieron a conocer los detalles del procedimiento que se lleva a cabo en el estado Aragua.

Vendía cupos y agilizaba trámites ante el Saime

En tal sentido, se precisó que el detenido está identificado como Freddy Ramírez.

De acuerdo con el reporte, enfrenta cargos por los delitos de utilidad ilegal por actos de la administración pública, usurpación de funciones y resistencia a la autoridad.

"#AHORA, el Fiscal General de la República Tarek William Saab @tarekwilliamsaabh, informa que fue #Aprehendido para ser #Imputado por el @mpublicove de Aragua, el ciudadano Freddy Ramírez, por los #Delitos de Utilidad Ilegal por Actos de la Administración Pública, Usurpación de Funciones y Resistencia a la Autoridad. Dicho sujeto se dedicaba a vender cupos y agilizar trámites fraudulentos ante el Servicio Administrativo de Identificación, Migración y Extranjería, alegando ser abogado, con el fin de obtener grandes sumas de dinero, ocasionándole un grave daño al pueblo venezolano", se lee en la publicación del Ministerio Público en su cuenta oficial de Instagram.

Desmantelada banda que se dedica al cobro de puesto en cola del Saime Cagua

Se debe recordar que el pasado 4 de octubre fue desmantelada una banda delictiva dedicada al cobro de puesto en cola de jornada de cedulación en la población de Cagua, estado Aragua.



La banda era operada por cuatro sujetos, entre ellos una mujer, los cuales fueron identificados como: Jhonatan José Ramón Mijares, Luis Ramón Pedroza Blanco, Pedro Armando Fajardo Fajardo y Zaid Andreina Falcón de Figueredo.



La detención fue realizada por funcionarios de la Dirección General de Inspectoría del Saime en articulación con efectivos policiales de la entidad aragueña.

Los aprehendidos se dedicaban a organizar y controlar el acceso a la cola de ingreso a la oficina, cobrando a los usuarios hasta cinco dólares o su equivalente en bolívares mediante pagos móviles, a cambio de otorgarles los primeros puestos para realizar trámites ante esta institución.

