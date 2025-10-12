Niña de tres años muere en incendio de su vivienda: hallan el cuerpo debajo de una cama

Suscríbete a nuestros canales

En las últimas horas, una tragedia cobró la vida de una niña de tres años de edad, quien falleció en el incendio de su vivienda.

El lamentable suceso se registró en horas de la noche de este sábado 11 de octubre en la comunidad Los Molinos, primera calle, en la avenida Universidad de Cumaná, estado Sucre, informaron medios locales.

Niña de tres años muere en incendio de su vivienda

Habitantes del sector trataron de sofocar las llamas, mientras al lugar llegaban bomberos de la entidad, quienes finalmente acabaron con el fuego.

La vivienda se consumió totalmente, con pérdida total de enseres, reseñó un reporte de la corresponsalía del diario El Tiempo.

Al sitio acudieron comisiones de la Policía del estado, del Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (Cicpc), Policía Nacional Bolivariana (PNB), Policía Municipal, VEN-911 y Bomberos UDO.

Hasta el momento se desconocen las causas del siniestro. Sin embargo, autoridades informaron que se iniciaron las averiguaciones.

De igual modo, se informó que la menor habría quedado atrapada tras el colapso de la estructura. El cadáver fue localizado debajo de una cama.

El cuerpo fue trasladado a la morgue del Hospital Universitario Antonio Patricio de Alcalá (HUAPA).

Visite nuestra sección de Sucesos.

Mantente informado en nuestros canales de WhatsApp, Telegram y YouTube