Volcamiento de autobús deja múltiples heridos: esto se sabe sobre los pasajeros

Un autobús de pasajeros se volcó durante la tarde del pasado sábado 11 de octubre, dejando un saldo de múltiples víctimas.

El suceso, que activó de inmediato a los cuerpos de seguridad y emergencia de la región, tuvo lugar en un tramo vial del municipio Silva, estado Falcón.

De acuerdo con el reporte del Cuerpo de Bomberos, la magnitud del impacto movilizó a varios organismos, quienes trabajaron para asistir y trasladar a los afectados.

¿Qué ocurrió en el accidente?

El hecho se registró específicamente en el sector Agua Salobre, perteneciente a la parroquia Tucacas. La unidad involucrada era un vehículo de transporte de pasajeros adscrito a la línea Candelaria.

Según el informe preliminar, el autobús perdió el control por causas aún no determinadas, lo que desencadenó el posterior vuelco y su detención al margen de la carretera.

¿Qué se sabe sobre los pasajeros?

Los 27 ocupantes del autobús resultaron con diversas lesiones, siendo el más afectado el conductor, identificado como Jean Bocourt, de 46 años, quien sufrió un politraumatismo generalizado.

El personal de Protección Civil (PC), Bomberos Municipales, Policía de Falcón y la Policía Nacional Bolivariana (PNB) acudieron al lugar para brindar los primeros auxilios y realizar el traslado.

Todos los heridos fueron llevados sin demora al Hospital Doctor Lino Arévalo de Tucacas, donde están recibiendo la atención médica especializada requerida.

Las autoridades competentes iniciaron las diligencias correspondientes para determinar la causa exacta que provocó la pérdida de control del vehículo y su vuelco.

