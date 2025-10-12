Cinco casos de ataques caninos que conmocionaron al mundo: conozca cómo prevenir una tragedia

Suscríbete a nuestros canales

Los casos relacionados con ataques de perros han captado la atención del público en las redes por la agresividad con la que pueden actuar estas mascotas, consideradas comúnmente como “el mejor amigo del hombre”.

Son muchas las personas que llegan a sufrir lesiones de gravedad por la agresiva reacción de estos animales, en situaciones inesperadas.

En países como Estados Unidos, estas situaciones se presentan con una frecuencia tal que, en la última semana, se registraron dos ataques fatales.

El primer hecho ocurrió en una guardería de Georgia, donde un niño de dos años de edad murió tras ser atacado por dos perros, cuando se quedó sin supervisión,

Al parecer, la propietaria del negocio dormía una siesta cuando se registró el trágico incidente, informó la policía.

Tas conocer lo ocurrido, las autoridades acudieron hasta la residencia de Valdosta, donde el niño había sido atacado por los perros, según un comunicado del Departamento de Policía.

Cuando los rescatistas llegaron al lugar, descubrieron que el infante había fallecido. Asimismo, los funcionarios detallaron que la propietaria de la casa no tenía licencia para operar como guardería.

Esa misma mañana, la madre de la víctima había dejado a su hijo con la cuidadora Stacy Wheeler Cobb, de 48 años, quien operaba la guardería no autorizada.

El niño estuvo sin supervisión durante más de dos horas, debido a que Cobb se había acostado para dormir una siesta; la mujer pensó que el niño también descansaba, según el comunicado de las autoridades.

Mientras el niño estaba desatendido, salió al patio trasero de la casa de Cobb, donde abrió una jaula y soltó a los dos grandes perros rottweiler. Fue entonces cuando los animales lo atacaron y lo mataron.

Cobb resultó detenida y recluida en la cárcel del condado de Lowndes el sábado. A la mujer le imputaron dos delitos graves: homicidio en segundo grado y maltrato infantil en segundo grado.

Hombre atacado por perros en Miami

Un día después del incidente con el niño, un hombre murió después de ser atacado por perros, informó el Departamento de Policía de Miami.

Agentes de la policía de Miami dijeron que recibieron una llamada desde una casa en el área de Northwest Eighth Avenue y 67th Street en Liberty City el sábado, en la cual les informaban sobre el ataque.

Cuando los oficiales llegaron a la casa, encontraron al hombre muerto, su identidad no fue revelada, y se pudo conocer que parecía tener entre 30 y 40 años, dijo la policía de Miami.

Los vecinos informaron a la estación de noticias que los perros en una casa de la zona habían sido un gran problema. Afirmaron que perseguían a personas que caminaban cerca y habían atacado a otras mascotas.

Los vecinos también dijeron que un video de hace aproximadamente un mes mostraba a varios perros atacando a otro en la misma casa.

En Estados Unidos, cada año, más de 4.5 millones de personas son mordidas por perros. De ellas, aproximadamente 885.000 buscan atención médica y casi 370.000 requieren atención en urgencias.

Los niños constituyen una proporción significativa de estas víctimas, lo que resalta la necesidad de concienciación y prevención.

Tragedia por ataque canino en Mérida

Venezuela también ha sido testigo de lamentables hechos relacionados con los ataques de canes. En un hecho reciente, una mujer de 83 años, identificada como Eva María Cárdenas de Peña, fue atacada por tres perros en el estado Mérida.

Según los reportes, la fallecida fue agredida por un Mastín Inglés, un cruce de Labrador con Pitbull y un Bulldog en la propiedad de un hombre de 47 años.

Al parecer, la octogenaria ingresó al inmueble donde los animales se encontraban amarrados.

Residentes de la zona, al percatarse de la situación, acudieron a su auxilio y la trasladaron de emergencia al Instituto Autónomo Hospital Universitario de los Andes (Iahula), pero no logró sobrevivir debido a las severas lesiones.

Las autoridades han iniciado las investigaciones pertinentes para esclarecer las circunstancias del trágico incidente y determinar la responsabilidad del dueño de los caninos.

Venezolano pierde sus extremidades tras ser atacado por nueve perros

El caso del joven venezolano Greiber Berrío causó conmoción en distintos países de la región. La víctima, de 19 años, relató los detalles del aterrador ataque que sufrió por parte de una jauría de perros callejeros.

El muchacho manifestó que su vida cambió de la forma menos esperada, durante aquella no noche del 25 de marzo, cuando los canes se abalanzaron sobre él y lo mordieron salvajemente hasta desgarrar sus extremidades.

Gréiber terminó en coma durante 16 días y, al despertar, notó que había perdido sus dos brazos y orejas, como consecuencia de las más de 150 mordeduras que sufrió.

“Fue horrible, es algo que no le deseo a nadie, jamás”, fueron las palabras con las que el venezolano intentó describir el horror y el intenso dolor que sintió cuando los perros clavaron sus colmillos en su piel.

Gréiber aseguró que su resistencia no fue suficiente para escapar de la furia de los animales. “Sentía cómo me agarraban las piernas y me las jalaban y raspaban, sentía cómo me jalaban de los codos. Yo no sabía qué hacer porque ya había perdido la fuerza”, recordó.

La agresión ocurrió en la localidad de Bosa, en Bogotá (Colombia), cuando el muchacho regresaba de la iglesia, el templo está ubicado a tan solo una cuadra de su casa.

Repentinamente, una perra grande se le acercó con una actitud hostil mientras ladraba. Gréiber detalló que solo podía alejarse cuando la enfurecida bestia intentaba morderlo. “En un punto, me agarra el pantalón”, dijo; fue entonces cuando inició la pesadilla.

“Cuando bajo el bolso me doy cuenta de que vienen los demás perros, yo quedé impactado, no sabía qué hacer“, relató.

Sin tiempo de reaccionar, el joven quedó rodeado por los animales, los cuales lo arrastraron hasta un barranco de tierra. Gréiber cayó al suelo y los perros impidieron que se pusiera nuevamente de pie.

Trató de protegerse al cubrir su rostro y sus oídos cuando una de las fieras intentó morderle la cara. Segundos después, el animal le arrancó una oreja.

“Lo único que pensé fue resistir, hasta que llegué a un punto en el que, ya cansado, lo que hice fue que me encomendé a Dios”.

Sumido en el shock por el ataque y el intenso dolor de sus heridas, Gréiber no se percató del momento cuando otro de los animales le arrebató su segunda oreja.

“Lloré. Pensé que moriría ahí, en la tierra, devorado por perros”, confesó.

Guillermo Berrío, padre de Greiber, afirmó que la tragedia podría haberse evitado si las autoridades hubieran actuado con prontitud.

Además, consideró que hubo negligencia médica, debido a que, de haber recibido una atención oportuna, se podría haber evitado la amputación de los brazos de su hijo.

Vecinos de la localidad habían reportado en ocasiones anteriores la agresividad de algunos perros callejeros, pero no recibieron respuesta de las autoridades, publicaron medios colombianos.

Dejó sola a su hija con su mascota

Una audiencia judicial en el Tribunal Forense de Northallerton, en Inglaterra, reveló un suceso que involucra a una madre, su hija y el perro de la familia.

De acuerdo con los documentos judiciales, el hecho ocurrió en una caravana del camping de East Heslerton, en Yorkshire del Norte, donde la pequeña Savannah, de 10 años, veía televisión cuando su madre, Tracey Bentham, fue a tomar una ducha. La infante quedó sola junto a Biggie, el perro american bully de la familia.

Sin embargo, la mujer tuvo que salir de la ducha por un aparente desperfecto en el depósito de agua caliente. Por lo que fue a buscar al abuelo de Savannah, llamado Mark, para solucionar el problema.

Al regresar vio a su hija en posición fetal y “el perro estaba cubierto de sangre”.

“Mark aseguró al perro al costado de la caravana para que Savannah pudiera recibir primeros auxilios”, contó.

A pesar de los intentos de los paramédicos, Savannah fue declarada muerta en el lugar y trasladaron su cuerpo al hospital de Scarborough. El perro, por su parte, fue llevado a la perrera de la policía y luego sacrificado.

Reportes oficiales indicaron que el perro llevaba cuatro años con la familia, que cumplía las normas para tener un perro de estas características.

Se desconoce qué fue lo que causó el estallido de agresividad de la mascota.

¿Cómo prevenir ataques caninos?

La organización Dogs Bite informó sobre distintas maneras para mantenerse a salvo de los ataques de perros.

Por medio de su página web, se recordó que muchos de los ataques graves y mortales de perros son infligidos a niños que están de visita o viven temporalmente en la casa de un abuelo, un amigo de la familia o una niñera; y están mayormente vinculados con perros pitbull o rottweiler.

Entre las situaciones más peligrosas se enmarcan las siguientes:

- Dejar a un bebé o un niño pequeño solo con cualquier raza de perro.

- Situaciones de vida nuevas o temporales que involucran niños y razas de perros peligrosas.

- Cualquier perro con antecedentes de agresión en un hogar con niños.

- Acercarse a un perro encadenado, especialmente si es macho y no está castrado.

- Encontrarse con una jauría de perros sueltos, ya sean familiares o desconocidos para usted.

- Insertarse en una pelea de perros, especialmente cuando hay razas de pelea involucradas.

- Acercarse a un vehículo con un perro dentro (o en la caja de un camión).

- Pasear a su perro con correa frente a una casa en la que hay un pitbull.

- Pasar por la calle con un pitbull y su hijo o perro con correa.

Ante tales condiciones se recomienda:

- No acariciar a un perro que no ha notado su presencia, incluso si es una mascota conocida.

- No acercar la cara a la de un perro.

- No te acercarse a un perro desconocido, incluso si parece amigable o saludable.

- No molestar a un perro, especialmente a uno encadenado o atado.

- No asustar a un perro dormido.

- No jugar juegos agresivos con un perro.

- No molestar a un perro mientras come.

- No molestar a un perro que cuida cachorros.

- No dar la espalda a un perro y huir.

Asimismo, Dogs Bite informó sobre el lenguaje corporal que muestran estas mascotas y que pueden indicar riesgo de mordedura:

- Cuerpo tenso

- Cola rígida

- Cabeza y orejas hacia atrás

- Ceja fruncida

- Bostezos

- Chasquidos con la lengua

- Mirada intensa

- Retroceso

- Ojos en blanco.

