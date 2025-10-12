Mujer aprehendida por estafar con "Susu": víctimas hicieron los pagos en dólares

Suscríbete a nuestros canales

Una mujer quedó aprehendida por estafar con "Susu", luego de que sus víctimas hicieran los pagos en dólares.

De acuerdo con el reporte policial, la detenida está identificada como Marglieris Sarait Blanco Arévalo.

Funcionarios adscritos a la Coordinación del Servicio de Investigación Penal de la Policía Municipal Anaco llevaron a cabo el procedimiento.

La mujer enfrenta cargos por la presunta comisión de delitos contra la propiedad (estafa).

‎

Pedro Pablo Parra Escala, Director General de Polianaco, informó que el operativo se inició tras la denuncia de una ciudadana.

La víctima manifestó haber ingresado mediante una publicidad engañosa a un sistema de un "susu" (juego de ahorro o cadena de pagos) con Blanco Arévalo.

Según el testimonio, por alimentos no perecederos y, a pesar de haber realizado pagos equivalentes a 40 dólares americanos, la sospechosa incumplía con la entrega y no respondía a comunicaciones.

‎

Tras ubicar a la señalada en un establecimiento comercial, ubicado en la avenida José Antonio Anzoátegui, la ciudadana fue informada sobre la denuncia.

‎

Durante el proceso, se presentaron otras tres personas, presuntas víctimas. Agentes incautaron como evidencia; un teléfono celular Samsung.

‎

El procedimiento quedó a disposición de la Fiscalía Octava (8va) del Ministerio Público.

