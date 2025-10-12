Ciberseguridad

¿Sabe qué hacer ante un ciberacoso?: la denuncia es primordial

Los expertos recomiendan que la ayuda profesional es fundamental tanto para la denuncia, como para la recuperación de la víctima

Por Félix Azuaje
Domingo, 12 de octubre de 2025 a las 07:35 am
El mundo digital es una sociedad en paralelo, donde hay patrones similares a los de la vida cotidiana.

Es por eso que en este universo paralelo se habla de monedas, sociedades, comunidades, juegos, delitos y por supuesto,del tema que nos atañe en este momento, el acoso, mejor dicho el ciberacoso.

Los organismos de seguridad en todo el mundo, así como orientadores, facilitadores y psicólogos han tenido que reacondicionar sus especialidades y conocimientos, para atender a fenómenos como el ciberacoso, delito que no tiene frontera y que debido a su vorágine, ataca de manera despiadada y sin límites a los más vulnerables, como los niños.

Nancy Dueñas, orientadora y experta en el área de resguardo de niños y adolescentes, indica que la ferocidad del ciberacoso es tal, que en cualquier momento puede estar atacando a nuestros niños y jóvenes, justo en nuestras narices y a través de los implementos electrónicos y posiblemente no nos damos cuenta.

¿Qué hacer cuando el ciberacoso llega?  

Dueñas expresa que todos estamos expuestos al ciberacoso. Algunos en menor o mayor cuantía, pero todos podemos ser potenciales víctimas.

Una vez que la víctima está expuesta al ciberacoso, es recomendable seguir algunos tips para poder atacar este problema de frente y así ayudar a quien sufre el problema no solamente afrontarlo, sino también, a recuperarse.

  • "Si la víctima es niño o adolescente, debe acudir a un adulto de confianza, para que este le brinde apoyo y acompañamiento dentro del proceso de la denuncia".
  • "Se debe realizar capturas de pantalla de mensaje o imágenes, incluso guardar audios y videos que sirvan de evidencia para la denuncia".
  • Es necesario que el agresor sea bloqueado lo antes posible a través de las funciones de privacidad de la red social.
  • Denunciar en la red social el perfil del acosador.
  • "Es importante acudir a las autoridades pertinentes para plasmar la denuncia, a los fines de que se inicie el proceso de investigación de dicho delito. En nuestro país, a donde debemos acudir es al Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (Cicpc), el Ministerio Público".
  • "En caso de que la víctima sea un niño o adolescente, se deben también acudir al Consejo de Protección del Niño, Niña y Adolescente".
  • "Se debe buscar ayuda profesional que brinde apoyo a las víctimas y sus familiares". 

Debemos estar prevenidos y alerta en el cuido de nuestros niños y adolescentes, por lo que debemos brindarles espacios de aprendizaje sobre el uso y manejo de las redes sociales.

Además, se debe generar un ambiente de confianza donde ellos puedan expresarse libremente, sin temor a ser juzgados.

