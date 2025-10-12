Suscríbete a nuestros canales

Tres explotadores sexuales de una menor venezolana recibieron condena, tras captar a la víctima con la promesa de un empleo.

De acuerdo con el reporte oficial de las autoridades peruanas, el Primer Equipo de la Fiscalía Especializada contra la Criminalidad Organizada del Distrito Fiscal de Santa logró sentencia condenatoria para tres integrantes de una organización criminal dedicada a la trata de personas agravada con fines de explotación sexual.

Los implicados están identificados como Jona López y Betania Rivas, quienes recibieron una pena de 13 años, un mes y siete días de prisión efectiva; en tanto que para Luis Morales, ocho años, nueve meses y cuatro días de prisión.

Además, se impuso el pago solidario de S/ 8000 como reparación civil a favor de la víctima, junto con la inhabilitación para ejercer cargos públicos por seis años.

Así como un tratamiento especializado, de acuerdo a lo establecido en la Ley 30364, Ley para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres y los integrantes del grupo familiar.



En juicio oral, el fiscal provincial titular Carlos Alberto Franco Alzamora acreditó, con material probatorio, que la agraviada, de nacionalidad venezolana, fue captada en su país de origen mediante la falsa promesa de un empleo como mesera, que incluía su traslado y estadía.

La menor engañada por los imputados, emprendió un viaje a la ciudad de Chimbote, donde fue recibida por integrantes de la red criminal y sometida a explotación sexual.



La víctima fue despojada de sus documentos y quedó bajo el control de los acusados, quienes la obligaron a ofrecer servicios sexuales en la vía pública, bajo amenazas de muerte contra ella y su familia.

Los sentenciados vigilaban sus movimientos y le exigían entregar sus ingresos bajo la excusa de pagar una supuesta deuda por su traslado.



La investigación fiscal permitió establecer la estructura y funciones de los implicados dentro de esta red, así como su participación directa en la captación, transporte, acogida y explotación de la víctima.

