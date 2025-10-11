Delitos

Ministerio Público anuncia imputación para un PNB: esto pasó

A través de sus redes sociales, el MP compartió detalles del procedimiento que se registró en Caracas.

Por Jheilyn Cermeño
Sabado, 11 de octubre de 2025 a las 09:14 am
Ministerio Público anuncia imputación para un PNB: esto pasó

En las últimas horas, el Ministerio Público (MP) anunció la imputación para un funcionario de la Policía Nacional Bolivariana (PNB).

A través de sus redes sociales, el MP compartió detalles del procedimiento que se registró en Caracas.

Ministerio Público anuncia imputación para un PNB

De acuerdo con el reporte, el ahora exfuncionario está identificado como Freddy Arratia.

El detenido, valiéndose de su investidura de funcionario policial, “agredió salvajemente a un ciudadano causándole múltiples lesiones y heridas en varias partes del cuerpo".

"#AHORA, El Fiscal General de la República Tarek William Saab @tarekwilliamsaabh, informa que fue #Imputado y #Privado de Libertad, por el @mpublicove del Amc, el ciudadano Freddy Arratia, por el #Delito de Trato Cruel; dicho sujeto, valiéndose de su investidura como funcionario de la Policía Nacional Bolivariana, agredió salvajemente a un ciudadano, causándole múltiples lesiones y heridas en varias partes del cuerpo. #Justicia", se lee en la publicación de su cuenta oficial en Instagram.

También puede visitar nuestra sección de Sucesos

Mantente informado en nuestros canales de WhatsAppTelegram y YouTube

¿Quiere recibir notificaciones de alertas?

TEMAS DE HOY:
Venezuela
EEUU
accidente
belleza
Estados Unidos
Sabado 11 de Octubre - 2025
VENEZUELA
Escoge tu edición de 2001online.com favorita
Venezuela
América