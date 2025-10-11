Ministerio Público anuncia imputación para un PNB: esto pasó

Suscríbete a nuestros canales

En las últimas horas, el Ministerio Público (MP) anunció la imputación para un funcionario de la Policía Nacional Bolivariana (PNB).

A través de sus redes sociales, el MP compartió detalles del procedimiento que se registró en Caracas.

Ministerio Público anuncia imputación para un PNB

De acuerdo con el reporte, el ahora exfuncionario está identificado como Freddy Arratia.

El detenido, valiéndose de su investidura de funcionario policial, “agredió salvajemente a un ciudadano causándole múltiples lesiones y heridas en varias partes del cuerpo".

"#AHORA, El Fiscal General de la República Tarek William Saab @tarekwilliamsaabh, informa que fue #Imputado y #Privado de Libertad, por el @mpublicove del Amc, el ciudadano Freddy Arratia, por el #Delito de Trato Cruel; dicho sujeto, valiéndose de su investidura como funcionario de la Policía Nacional Bolivariana, agredió salvajemente a un ciudadano, causándole múltiples lesiones y heridas en varias partes del cuerpo. #Justicia", se lee en la publicación de su cuenta oficial en Instagram.

También puede visitar nuestra sección de Sucesos

Mantente informado en nuestros canales de WhatsApp, Telegram y YouTube