Por pedir "colaboraciones" para surtir combustible detienen a cuatro personas: estas fueron las denuncias

Funcionarios de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (FANB), en coordinación con la REDI N°5 Oriental y la ZODI Sucre, realizaron este domingo 12 de octubre la detención de cuatro personas en Marigüitar, municipio Bolívar, tras recibir reiteradas denuncias sobre irregularidades en la Estación de Servicio «El Roble».

Las denuncias apuntan a que los aprehendidos presuntamente solicitaban “colaboraciones” a los usuarios para facilitar el acceso al despacho de gasolina subsidiada, configurando un posible acto de corrupción en el manejo de un servicio público esencial.

Esta acción se enmarca en la lucha contra las mafias del combustible y la garantía de una distribución justa.

Identificación, cargos y contexto de la detención

Los detenidos fueron identificados como Patricia Valentina Palmares (Gerente General de la E/S), Raquel María Ramos (analista del sistema biopago), Mary Carmen González (encargada de Atención a Pescadores) y Endy José Rodríguez (Inspector de INSOPESCA).

La investigación de este caso subraya un impacto directo en la comunidad local, particularmente en el sector pesquero de Marigüitar.

La presunta solicitud de pagos ilegales afectaba directamente la operatividad de los pescadores, quienes dependen del combustible subsidiado para el desarrollo de su actividad económica diaria.

Además de las presuntas solicitudes de soborno, el alcalde del municipio Bolívar, Héctor Frontado, había denunciado previamente que la estación presentaba fallas operativas, obligando a los usuarios a "arrodillarse o agacharse" para utilizar el sistema de Biopago debido a la inadecuada instalación de la taquilla.

La detención de estas cuatro personas subraya la acción de las autoridades para atender las quejas ciudadanas y garantizar la transparencia.

La Fiscalía del Ministerio Público ha sido notificada para iniciar los procedimientos legales correspondientes, mientras las autoridades se comprometen a reestablecer la transparencia y funcionalidad de la Estación de Servicio «El Roble».

