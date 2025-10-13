Hallan cadáver descuartizado de una mujer: antecedentes del sospechoso revelan macabro patrón de crímenes

Suscríbete a nuestros canales

Un hombre resultó detenido como presunto responsable por un aterrador crimen contra su pareja, luego de que el cuerpo de la víctima fuera localizado, tras varios días de su desaparición.

De acuerdo con los reportes del macabro suceso, el ciudadano Rodolfo Antonio Ramírez, alias “el Barbero”, sería el asesino de su pareja sentimental, Lisset Melenciano, de 31 años.

La Dirección Regional de la Policía Nacional en San Cristóbal (República Dominicana) reveló que el cadáver de Melenciano se localizó descuartizado y carbonizado, en un terreno baldío del sector El Primaveral de Canastica.

Tras confirmarse el crimen, familiares de la víctima exigen a las autoridades una investigación exhaustiva y un castigo ejemplar contra el presunto autor asesino de la joven.

Intentó encubrir su responsabilidad

Los allegados de la fallecida ofrecieron detalles escalofriantes sobre la conducta del acusado tras la desaparición, relataron que visitaron al sospechoso en su casa y este los recibió con una “gran tranquilidad”.

Según los testimonios, el hombre aseguró que desconocía toda información sobre el paradero de la joven.

Incluso, Rodolfo Antonio Ramírez intentó establecer una coartada, al mostrar supuestas conversaciones con la víctima; además de contactar a los parientes para alegar falsamente que la Melenciano había sido vista con vida en otro lugar.

A pesar de sus intentos por encubrir su horrenda acción, salieron a la luz informes extraoficiales sobre los antecedentes penales del acusado, los cuales avivaron las sospechas en su contra.

Habría asesinado a otra mujer

Se pudo conocer que Ramírez había cumplido previamente una condena por el asesinato de otra mujer hace 18 años. El cuerpo de aquella víctima nunca fue encontrado por sus familiares.

Los parientes de Lisset afirmaron que el hombre estaba “acostumbrado a hacer eso”, e indicaron que otras exparejas de “El Barbero” también habían sido víctimas de agresiones por su parte.

La Policía Nacional mantiene al detenido bajo custodia mientras se formaliza la acusación ante la justicia.

La comunidad y los parientes de Lisset Melenciano esperan que el proceso judicial sea rápido y transparente, garantizando que Rodolfo Antonio Ramírez responda por este atroz crimen, reseñó el medio local Cachicha.

Visite nuestra sección de Sucesos.

Mantente informado en nuestros canales de WhatsApp, Telegram y YouTube