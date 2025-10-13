GNB rescata a joven secuestrada por grupo criminal: exigían fuerte suma en dólares para liberarla

Suscríbete a nuestros canales

Funcionarios de la Guardia Nacional Bolivariana (GNB) lograron el rescate de una adolescente, quien permanecía cautiva desde el pasado viernes.

El hecho se registró en Puerto Ordaz, estado Bolívar, donde funcionarios del Grupo Antiextorsión y Secuestro (GAES), logró la liberación de la víctima, una jovencita de 15 años de edad, quien había sido raptada por un grupo de hombres en un centro comercial de esa ciudad.

Exigían 250 mil dólares para liberar a la adolescente

Agentes adscritos al GAES N° 62 de la GNB informaron que la menor de edad fue raptada por un grupo delictivo, el cual que exigía un pago de 250 mil dólares a cambio de su liberación.

Sin embargo, tras un intenso operativo de inteligencia, desplegado por los funcionarios del organismo militar, se logró su rescate sin la necesidad de mediar el pago del rescate con los criminales, publicó la periodista Andrea Calma.

Hasta el momento, las autoridades no han ofrecido información oficial sobre posibles personas detenidas por el secuestro de la menor, ni detalles sobre la supuesta estructura criminal involucrada.

De acuerdo con el reporte, fuentes cercanas al caso aseguraron que la acción de rescate fue rápida, debido al trabajo coordinado entre los cuerpos de seguridad.

En un video publicado en las redes sociales, se puede observar el momento cuando la adolescente, quien logró salir ilesa tras el secuestro, corrió hacia los brazos de un familiar.

Las autoridades mantienen abiertas las investigaciones para determinar la identidad de los responsables y desarticular completamente al grupo implicado.

Penas por secuestro en Venezuela

De acuerdo con lo establecido en la Ley contra el Secuestro y la Extorsión, las personas que incurran en este crimen pueden recibir penas de entre 20 a 30 años de prisión.

Las sentencias pueden variar según las circunstancias en las que se cometa el ilícito, por lo que podrían partir desde los 10 a 20 años de cárcel, si se ejecuta para generar alarma, o aumentar si la víctima es un niño, niña o adolescente.

Aunque la Ley Orgánica para la Protección del Niño, Niña y Adolescente (LOPNNA) establece penas que parten desde los seis meses, hasta los dos años de presidio para quienes cometan el delito de sustracción o retención de menores, el secuestro como delito grave se rige por la Ley contra el Secuestro y la Extorsión.

Quedará en manos de las autoridades investigar el crimen contra la menor de 15 años ocurrido en Puerto Ordaz, y poner a los perpetradores en manos de la justicia para su debido proceso penal.

