Un último adiós para Thania Fuenmayor: hijas de la venezolana asesinada en Florida piden ayuda para repatriar sus restos

Tras el asesinato de la madre venezolana Thania Fuenmayor, de 44 años de edad, en la ciudad de Tampa, Florida (EEUU), sus hijas piden ayuda desde Venezuela para poder repatriar sus restos y darle un último adiós.

Fuenmayor murió el pasado 28 de septiembre, en el condado de Manatee, tras ser apuñalada varias veces. El sospechoso de este terrible crimen ya se encuentra bajo custodia de las autoridades.

Desde Caracas, su hija mayor, Alejandra, pidió que se haga justicia por la muerte de su madre, además de la ayuda de toda la comunidad de Tampa para poder velarla en su país natal.

Los hechos

El día del asesinato, se reportó un supuesto un accidente de tránsito en el bloque 2100 de la avenida 8 Este, en Bradenton, en el condado Manatee. Sin embargo, cuando las autoridades llegaron al sitio, encontraron a Fuenmayor tendida en el suelo, con visibles heridas causadas por un arma blanca.

“Me llamó y ella iba manejando y me dijo que iba saliendo porque iba a comprarle un medicamento a mi hija”, dijo Alejandra a Tampa Hoy. “Y le dije que la llamaba cuando regresara”, añadió la hija de la víctima.

La joven nunca imaginó que que esa sería la última vez que escucharía la voz de su madre.

“Cuando yo llegué ya eran las 8:10; le intenté llamar y no me contestó, no me contestaba”, relató.

Thania, quien era madre de tres hijas yacía sin vida junto a su vehículo, había sido apuñalada tres veces por un hombre, quien ya se encuentra tras las rejas.

“No lo creía, yo decía que no podía ser posible que esté ella, porque había hablado con nosotros a las 7:00 de la noche”, expresó Alejandra.

El informe policial indicó que las autoridades llamaron al equipo médico, pero, a pesar del esfuerzo de los paramédicos, no lograron revivir a la venezolana.

“Yo sé que no se va a superar nunca, pero un dolor que nos está pegando muy fuerte”, lamentó la joven afligida.

La investigación del crimen llevó hasta la captura del hondureño Francisco Ramos Moradel, de 69 años, quien vivía a solo dos cuadras del lugar del homicidio.

Hijas de la venezolana piden justicia

Las autoridades dicen que el hombre, quien conocía a Taina fue el presunto asesino. Lo capturaron en el condado Hizborro, para luego extraditarlo a Manatee, donde enfrenta cargos por asesinato en segundo grado.

“Justicia divina siempre va a llegar. Pido justicia, que se haga lo mayor justicia posible y que él pague por el error que haya hecho, por todo lo malo que haya hecho, de verdad que de corazón se lo pido a la ley, hasta al propio Dios”, manifestó Alejandra.

Ahora, ella y sus dos hermanas mantienen la esperanza de poder darle el último Dios a su madre.

“Deseamos de corazón que nos puedan ayudar, yo creo plenamente en Dios, que yo sé que él me dará esa dicha de poder ver a mi mamá. No como esperábamos, pero sí poderla ver por última vez”, concluyó la joven.

