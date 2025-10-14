Violento crimen queda al descubierto: hombre llega cubierto de sangre a una comisaría para confesar su culpa

Suscríbete a nuestros canales

Un violento crimen quedó al descubierto luego de que un hombre llegara hasta una comisaría policial con las manos cubiertas de sangre.

El ciudadano habría acudido a las autoridades para confesar que era el responsable del asesinato de su amigo, un hombre de 56 años.

De acuerdo con los reportes del caso, la víctima murió tras ser apuñalada en Brooklyn (Nueva York), en horas de la madrugada de este lunes.

Confesó el crimen ante las autoridades

Según fuentes policiales, los hechos se registraron cerca de las 3:15 de la madrugada, cuando el sospechoso, de 58 años de edad, entró en la Comisaría 77 y declaró a la policía que creía haber asesinado a su amigo dentro de un apartamento de Crown Heights.

El sospechoso, quien cuenta con un historial de 16 arrestos, tenía las manos ensangrentadas y cortes.

Los oficiales revelaron que la víctima también tenía antecedentes penales. Los nombres de los involucrados no fueron divulgados.

Tras escuchar el testimonio del hombre, los agentes acudieron rápidamente al lugar de los hechos, un edificio residencial de tres plantas, donde encontraron huellas de sangre en el exterior del apartamento, publicó El Diario NY.

Ambos tenían antecedentes penales

Dentro de la vivienda estaba la víctima, tendida boca arriba, con puñaladas en el pecho y los brazos. Los paramédicos que acudieron al lugar lo declararon muerto. Al parecer, el asesino utilizó un cuchillo de cocina para atacarlo.

De acuerdo con el informe, se sospecha que también utilizó unas tijeras para agredir a su amigo.

El agresor fue interrogado por la policía, pero no se anunciaron cargos de inmediato, debido a que no se ha esclarecido el motivo ni las circunstancias en las que ocurrieron los hechos, señaló Daily News.

Crifras de delitos violentos en Nueva York

Los crímenes violentos se presentan con frecuencia en la localidad de Brooklyn, en Nueva York. A pesar de ello, según la firma Koch Law, aseguró que está clasificada como una de las ciudades más seguras de Estados Unidos.

Según una publicación de US News & World Report, Nueva York se encuentra entre las 25 ciudades más seguras del país norteamericano. El Departamento de Policía de Nueva York (NYPD) informó sobre un descenso del índice general de delincuencia en Nueva York desde 2023 hasta finales de 2024.

Aunque los delitos pueden cometerse en cualquier momento, los delitos que se denunciaron y de los que se tienen datos según el informe más reciente de la policía de Nueva York son: asesinato, violación, robo, delito grave de agresión, robo con allanamiento de morada, hurto mayor y hurto mayor de vehículos, entre otros.

La lista de delitos enumerados por casos para 2024 reveló las siguientes cifras:

Asesinato - 375 casos

Violación - 1.742 casos

Violación (Programa Uniforme de Denuncia) - 2.508 casos

Otros delitos sexuales - 5.297 casos

Robos - 16.506 casos

Delitos graves de agresión: 29.253 casos

Delito menor de agresión - 47.537 casos

Robo - 12.962 casos

Hurto mayor - 48.283 casos

Hurto mayor de vehículos - 14.122 casos

Hurto menor - 109.426 casos

Delitos de odio - 639 casos

Tiroteos - 894 casos

Trabajador de Transporte asesinado en Brooklyn

En un hecho reciente, un trabajadot de la Autoridad de Transporte Metropolitano (MTA) murió tras ser apuñalado dentro de una estación del metro, en Brooklyn.

La víctima era un hombre de 64 años de edad, de acuerdo con el reporte de Telemundo. Se pudo conocer que las autoridades no han realizado arrestos por este crimen y continúan con las investigaciones.

El cuerpo de acevedo se localizó en las vías del sistema de metro, con una herida de arma blanca a la altura del cuello.

