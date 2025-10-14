Localizan los cuerpos de dos ciudadanos desaparecidos en Bolívar: ¿Qué pasó con Yaleidis Muñoz y José Lozada?

Suscríbete a nuestros canales

Los cuerpos de dos ciudadanos, quienes habían sido reportados como desaparecidos, en el estado Bolívar, se localizaron en extrañas circunstancias.

De acuerdo con los reportes del caso, los fallecidos, quienes quedaron identificados como Yaleidis Muñoz y José Lozada, habían sido reportados como desaparecidos desde la noche del sábado 11 de octubre.

Conocidos de las víctimas indicaron que ambos eran residentes del sector Villa Betania, en el municipio Caroní.

Habían salido a una reunión con vecinos nuevos

Horas antes de su desaparición, Yaleidis y José habían asistido a una reunión con nuevos vecinos de la localidad.

"Es una condición bastante extraña. Ellos estaban compartiendo con unos vecinos nuevos y resulta que salieron a las cuatro de la mañana y todavía no han aparecido", indicó Carmen Lozada, madre del joven desaparecido, publicó el comunicador Rafael Ramírez.

Sus allegados relataron que ambos habrían salido de su casa cerca de las 11:00 de la noche y, desde entonces, no supieron más nada sobre su paradero.

Los familiares aseguraron que, a pesar de que intentaron establecer contacto con la pareja, no consiguieron comunicarse con ninguno de los dos, todo parecía indicar que desaparecieron sin dejar rastro.

Así fue hasta que, este lunes, se conoció sobre el lamentable hallazgo.

Autoridades investigan el caso tras el hallazgo de los desaparecidos

De manera extraoficial, se conoció que habría una persona investigada por los hechos relacionados con Lozada y Muñoz.

Se pudo conocer que Lozada era estudiante de derecho de la Universidad Nororiental Privada Gran Mariscal de Ayacucho (UGMA) de Ciudad Guayana.

Los organismos de seguridad habrían iniciado las investigaciones correspondientes para conocer qué sucedió con los ciudadanos y esclarecer las condiciones que derivaron en su lamentable fallecimiento.

