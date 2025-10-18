Explosión dentro de una vivienda en Caracas deja varios heridos: conoce los detalles

Suscríbete a nuestros canales

Durante la noche del viernes, se registró la explosión de una bombona en el interior de una vivienda, dejando varias personas lesionadas.

A través de su cuenta en Instagram, el comandante general del Cuerpo de Bomberos de Caracas (CBC), Pablo Antonio Palacios, brindó más detalles del siniestro.

Explosión dentro de una vivienda en Caracas

De acuerdo con la información proporcionada por Palacios, el siniestro ocurrió la parte alta de Los Eucaliptos, subiendo por el Atlántico, en el sector Las Casitas, parroquia San Juan del municipio Libertador en Caracas.

Asimismo, indica que la explosión se registró cerca de las 11 de la noche del viernes 17 de octubre, en el área de la cocina de la vivienda, la cual era de 4 metros cuadrados aproximadamente.

Causas de la explosión

En este sentido, Palacios señaló que la bombona de 10 kg habría explotado producto del deterioro de la misma.

Agrega que tras la deflagración de la bombona, al menos dos personas adutlas resultaron con quemaduras diversas.

Lesionados por explosión

Palacios resaltó que una mujer y un hombre de entre 20 y 30 años quedaron heridos con quemaduras de segundo y tercer grado en las piernas y la zona abdominal.

Adicionalmente, destacó que los efectivos del CBC aplicaron técnicas especializadas para desalojar a las dos personas heridas, a quienes trasladaron al hospital de Lídice.

Respecto a las dos bombonas de 10 kg cada una dentro de la vivienda, los efectivos del CBC las retiraron con el objetivo de mitigar el riesgo.

