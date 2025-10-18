Sexagenario acuchilla a joven en Caracas: Cicpc revela claves del caso en la parroquia Sucre

Suscríbete a nuestros canales

Este 18 de octubre, el Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (Cicpc) confirmó la detención de Bladimir Varela Caicedo (65) por el homicidio de Richard Manuel Martínez Pérez (27).

De acuerdo con la información compartida por el director del Cicpc, Douglas Rico, el hecho ocurrió en el sector El Mulatal, parroquia Sucre, municipio Libertador del Distrito Capital.

Funcionarios de la Coordinación de Investigaciones de Homicidios Oeste realizaron experticias técnico científicas y entrevistas que permitieron esclarecer el móvil del crimen.

Homicidio en Caracas: el altercado que terminó en muerte

Martínez y Varela discutieron acaloradamente luego de que el sexagenario acusara al joven de hurtar objetos de valor en su vivienda.

Durante el enfrentamiento, Varela sacó un cuchillo y le propinó una herida punzo penetrante en el pecho a Martínez.

Traslado de emergencia y desenlace fatal

Testigos trasladaron a la víctima al Hospital Doctor José Gregorio Hernández, ubicado en Los Magallanes de Catia. Los médicos confirmaron que ingresó sin signos vitales.

El Cicpc notificó que el detenido fue puesto a la orden de la Fiscalía 35° del Ministerio Público del Área Metropolitana de Caracas.

Antecedentes penales del agresor

Según registros oficiales, Bladimir Varela presentaba dos antecedentes por robo de vehículo y hurto genérico. Las autoridades investigan si estos delitos guardan relación con el contexto del crimen.

El arma blanca utilizada quedó bajo resguardo como evidencia principal del caso.





