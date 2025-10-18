El modus operandi de un "violador en serie": así engañaba a sus víctimas en las redes sociales

Suscríbete a nuestros canales

Autoridades policiales revelaron el modus operandi de un hombre, catalogado como un “violador serial”, acusado por engañar a varias mujeres para atacarlas.

El sujeto quien quedó confinado en prisión preventiva, contactaba a mujeres por medio de las redes sociales, y las engañaba con falsas entrevistas de trabajo, con el objetivo de atacarlas sexualmente.

Los hechos ocurrieron en la localidad de Cerro Negro, ubicado en la comuna de San Bernardo, en Chile.

El agresor presenta antecedentes por homicidio

El sujeto fue identificado por las autoridades como un hombre chileno de 36 años de edad, y está bajo investigación por dos delitos acreditados por el Ministerio Público.

Además, se reveló que existen otros casos similares en proceso judicial.

Se pudo conocer que no es primera vez que el detenido enfrenta a la justicia, debido a que tiene un antecedente por homicidio, el cual, según la acusación, se trataría del violento crimen contra un amigo, asesinado con un hacha.

Modus operandi del "violador en serie"

De acuerdo con la publicación de 24 Horas El modus operandi del sujeto era contactando a sus víctimas a través de la red social de Facebook con un falso perfil perteneciente a una supuesta mujer.

Desde esa cuenta, les ofrecía a sus objetivos un trabajo y, para concretar las citas, les entregaba su contacto telefónico original.

Luego, al juntarse con las mujeres en la estación de metro Hospital El Pino, las llevaba al Cerro Negro, donde las atacaba sexualmente.

La Policía de Investigaciones (PDI) confirmó que "las víctimas ven esta oferta laboral, se contactan a través de la misma aplicación y ahí con un sujeto hombre a través de WhatsApp acuerdan juntarse en una estación de metro".

Al llegar al Cerro Negro de San Bernardo "comienzan a subir y ahí (el atacante) las intimida de forma verbal (a una de las víctimas con un elemento cortopunzante), luego las violenta sexualmente", explicó la PDI.

Atacaba sexualmente a conductoras de taxis

Un hecho similar captó la atención de las redes a principios de este año. En el mes de marzo, varias denuncias contra Víctor Manuel "N", el violador serial que atacaba a las conductoras de taxis por aplicación llegaron a la Fiscalía de la Ciudad de México.

Al menos cuatro víctimas del delincuente lograron identificarlo como su agresor y señalaron que usó el mismo modus operandi para atacarlas sexualmente en todos los casos.

La fiscal capitalina, Bertha Alcalde Luján, explicó que, tras la captura del acusado, dos víctimas más presentaron denuncias por los delitos de abuso sexual y violación.

Las autoridades explicaron que, como modus operandi, el criminal solicitaba viajes por medio de una aplicación digital. De esta manera, llevaba a las conductoras de los vehículos a lugares determinados, entre estos, la Iglesia de Nuestra Señora Covadonga.

"Fue como parte de ese seguimiento que se le pudo identificar y detener, se le pudo aprehender y hoy en día tenemos ejecutadas esas dos órdenes de aprehensión, pero hay casos adicionales con los cuales lo tenemos identificado, al menos dos más", detalló Bertha Alcalde.

Por su parte, la coordinadora de general de Delitos de Género, Gema Guadalupe Chávez, indicó que una de las víctimas lo reconoció por una de las “pertenencias que el imputado portaba al momento del abuso sexual”.

El violador serial Víctor Manuel "N" permanece preso en el reclusorio Oriente enfrentando tres procesos, dos por violación agravada y robo agravado, así como uno más por narcomenudeo.

Fue detenido en las inmediaciones de la iglesia Nuestra Señora de Covadonga, en la colonia Lomas de Chapultepec, luego de que se le investigaba por su presunta responsabilidad en agresiones contra conductoras de taxi por aplicación a quienes ubicaba en centrales de autobuses.

A sus víctimas les pedía que lo llevaran a iglesias de la zona poniente de la capital donde las atacaba. Tras las denuncias, la fiscalía capitalina estableció un retrato hablado del presunto agresor el cual sirvió para su captura.

