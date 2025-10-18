La prestigiosa escuela católica que enfrenta más de 40 demandas por abuso: exalumno recibe millonaria indemnización

Suscríbete a nuestros canales

Un exalumno de una prestigiosa escuela católica recibió una indemnización multimillonaria por parte de un jurado, luego de que afirmara haber sido víctima de abusos dentro de la institución.

Los hechos habrían ocurrido décadas atrás, en la prestigiosa escuela católica de varones Delbarton, en Nueva Jersey.

El veredicto de las autoridades se produjo luego de un juicio que duró cinco semanas, en el Tribunal Superior del condado Morris. La víctima, identificada sólo como T.M., alegó que un monje de esa escuela secundaria católica benedictina cometió abusos de índole sexual en su contra, en la víspera de Año Nuevo de 1975.

Por tales actos en perjuicio del ciudadano, el agredido recibió una indemnización de cinco millones de dólares. Sin embargo, podría obtener más, debido a cargos por daños punitivos.

La escuela Delbarton, ubicada en la elegante localidad Morristown y con una matrícula es de 48 mil 725 dólares al año, declaró esta semana que estaban “extremadamente decepcionados con el veredicto de este juicio”, publicó New York Post.

Directiva declara injusticia en el veredicto

La directiva expresó su “genuina compasión por cualquier víctima de abuso”. Además, Delbarton y los funcionarios de la iglesia afirmaron que “no creen que la indemnización por daños y perjuicios otorgada en este caso sea justa ni razonable”.

“Crucialmente el jurado determinó por unanimidad que la Abadía de Santa María y la Escuela Delbarton no violaron la Ley de Abuso Sexual Infantil de Nueva Jersey” (2019), según la carta escrita por el abad de Santa María, Johnathan Licari, y el director de Delbarton, el padre Michael Tidd.

De acuerdo con los dirigentes de la institución, estos “desconocían el presunto abuso” y aseguraron que “no hubo mala conducta intencional”.

El jurado se reunirá nuevamente esta semana para determinar la indemnización por daños punitivos en la demanda de T.M.

Se trata de la primera demanda por abuso sexual del clero católico que llega a juicio tras la ley retrospectiva de Nueva Jersey de 2019, la cual permite la presentación de casos de abuso sexual infantil con décadas de antigüedad, informó El Diario NY.

Cerca de 40 demandas por abuso contra el colegio católico

Se reveló que existen cerca de 40 demandas contra Delbarton por abuso sexual pendientes de veredicto. Las querellas incluyen a varios miembros del clero de la escuela, incluso al ex director, el obispo auxiliar Elías R. Lorenzo, quien podría ser el próximo cardenal del estado.

Entre los casos destaca una demanda presentada en 2021 por un exalumno, quien alegó haber sido abusado más de 150 veces por tres monjes cuando cursaba el séptimo grado en Delbarton en la década de 1970.

“Estoy muy orgulloso de que la víctima se mantuviera firme y decidiera contar su historia”, declaró Mark Crawford, director de la Red de Sobrevivientes de Abusos por Sacerdotes en Nueva Jersey.

“Esto debería enviar un mensaje contundente a todas las instituciones: deben tomar las acusaciones en serio”, dijo a NorthJersey.com.

“Los sobrevivientes no deben tener miedo de alzar la voz y decir la verdad, porque la justicia prevalecerá”, afirmó.

Una nueva investigación del gran jurado examinará si el obispo Lorenzo participó en el encubrimiento de las acusaciones que surgieron mientras dirigía la escuela, según líderes estatales, defensores y un abogado que representa a docenas de acusadores de Delbarton.

El colegio católico cuenta con una larga lista de exalumnos famosos, entre ellos el actor de “Juego de Tronos”, Peter Dinklage; el campocorto titular de los Yankees, Anthony Volpe; y los hijos del ex gobernador de Nueva Jersey, Chris Christie.

Sacerdote admite abusos contra 50 menores

De acuerdo con Univisión, para 2018 la Orden de San Benito de Nueva Jersey estableció un arreglo extrajudicial con las víctimas que dijeron que habían sufrido abusos cuando asistieron a la Escuela Delbarton en Morris Township.

Los documentos judiciales demostraron que el sacerdote llamado Timothy Brennan reconoció haber abusado de 50 niños.

Brennan terminó condenado por contacto sexual agravado con un adolescente de 15 años. Luego apareció nuevamente en el centro de ocho demandas. Brennan está acusado en tres de los casos cerrados con un acuerdo y en cinco de las denuncias aún por resolver.

El total de las denuncias establecen que los supuestos abusos se produjeron cuando los demandantes eran estudiantes de las escuelas Delbarton o St. Elizabeth of Hungary de Linden, ambas en Nueva Jersey y gestionados por la archidiócesis de Newark.

Las 11 acusaciones incluyen los testimonios de varios hombres y una mujer. Esta última sostuvo que fue abusada por Brennan. En total, ocho religiosos están acusados de asalto sexual o abuso sexual entre 1968 y 1984.

Visite nuestra sección de Sucesos.

Mantente informado en nuestros canales de WhatsApp, Telegram y YouTube