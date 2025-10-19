Condenan por extorsión a sujetos que sembraron terror en Guárico: ¿Cuántos años de cárcel recibieron?

Suscríbete a nuestros canales

El Ministerio Público (MP) del estado Guárico logró sentencia contra tres sujetos por los delitos de extorsión agravada y porte ilícito de arma de fuego.

Así lo dió a conocer fiscal general de la República, Tarek William Saab, en la cuenta de Instagram del organismo.

"El Ministerio Público de Guárico logró sentencia condenatoria a 16 años y 8 meses de prisión, en contra de los sujetos Joel Ferrer y Luis Gómez; así como 18 años y 8 meses para el sujeto Luís Monroy" por los delitos antes mencionados, indicó.

Agregó que dichos delincuentes amenazaron a un comerciante efectuando múltiples disparos en su comercio y exigiéndole una gran suma de dinero.