Justicia

Condenan por extorsión a sujetos que sembraron terror en Guárico: ¿Cuántos años de cárcel recibieron?

Delincuentes amenazaron a un comerciante efectuando múltiples disparos

Por Genesis Carrillo
Sabado, 18 de octubre de 2025 a las 08:10 pm
Condenan por extorsión a sujetos que sembraron terror en Guárico: ¿Cuántos años de cárcel recibieron?
El Ministerio Público (MP) del estado Guárico logró sentencia contra tres sujetos por los delitos de extorsión agravada y porte ilícito de arma de fuego. 
 
Así lo dió a conocer fiscal general de la República, Tarek William Saab, en la cuenta de Instagram del organismo. 
 
"El Ministerio Público de Guárico logró sentencia condenatoria a 16 años y 8 meses de prisión, en contra de los sujetos Joel Ferrer y Luis Gómez; así como 18 años y 8 meses para el sujeto Luís Monroy" por los delitos antes mencionados, indicó. 
 
Agregó que dichos delincuentes amenazaron a un comerciante efectuando múltiples disparos en su comercio y exigiéndole una gran suma de dinero. 
 
 

¿Quiere recibir notificaciones de alertas?

TEMAS DE HOY:
Panamá
Venezuela
EEUU
belleza
bienestar
Sabado 18 de Octubre - 2025
VENEZUELA
Escoge tu edición de 2001online.com favorita
Venezuela
América