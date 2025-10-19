PNB atrapa a falso veterinario tras muerte de mascota en cirugía: sepa más

Suscríbete a nuestros canales

Funcionarios de la Policía Nacional Bolivariana (PNB) lograron atrapar a un falso veterinario tras muerte de una mascota durante cirugía.

Según se pudo conocer, el procedimiento lo ejecutaron agentes de la División de Investigación Penal, base Puerto Ordaz, estado Bolívar.

¿Qué se sabe del falso veterinario?

De acuerdo con el reporte de la PNB, detuvieron a un ciudadano en el sector Población Upata, municipio Piar, por presunta usurpación de funciones como médico veterinario.



En las investigaciones y denuncias recibidas de manera anónima, se determinó que el aprehendido, que no fue identificado, habría ejercido ilegalmente la profesión realizando procedimientos quirúrgicos sin poseer la acreditación correspondiente, lo que habría ocasionado la muerte de un animal doméstico durante una intervención.



El detenido fue notificado y puesto a la orden del Ministerio Público para las actuaciones legales pertinentes.

¿Cuáles podrían ser las sanciones?

Se debe recordar que, en Venezuela, si un falso veterinario causa la muerte de un animal doméstico, el proceso legal podría involucrar la acumulación de delitos:

Delito penal: Ejercicio ilegal de la profesión (usurpación de funciones/título). Infracción administrativa: Maltrato de animales que les cause la muerte (71 U.T. a 100 U.T.).

