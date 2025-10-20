Conductor de autobús causa la muerte de una persona en Lara: conoce los detalles

Suscríbete a nuestros canales

El Fiscal General de la República, Tarek William Saab, informó sobre la detención de un conductor de autobús en el estado Lara quien causó la muerte de una persona.

A través de la cuenta en Instagram del Ministerio Público (MP), el fiscal Saab, compartió detalles del caso y sobre las acciones a tomar por parte del organismo dentro del marco de la ley.

Imputan a conductor de autobús

De acuerdo con la información proporcionada, se trata de un hombre identificado como Octavio Almao, quien ya se encuentra detenido por las autoridades.

En este sentido, el escrito señala que Almao será imputado por el MP del estado Lara por el delito de homicidio intencional a título de dolo eventual.

Accidente de tránsito en Lara

Según lo reseñado por el MP en su cuenta de Instagram, Almao condujo su vehículo de manera irresponsable e imprudente en la avenida Florencio Jiménez.

Almao conducía un vehículo de transporte público y provocó un accidente de tránsito, en el cual una persona resultó herida, mientras una segunda perdió la vida.

