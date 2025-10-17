Investigan asesinato de venezolano en un motel de Medellín: revelan macabros indicios de tortura

Suscríbete a nuestros canales

En medio de una celebración, un venezolano fue encontrado muerto en el interior de un motel en el barrio Boston de Medellín.

El suceso ocurrió durante una fiesta a la que asistieron diez personas, en la habitación 209 del establecimiento y culminó con un homicidio y otro hombre herido por múltiples disparos, según informó Noti Medellín.

¿Qué ocurrió en la fiesta?

El cuerpo de la víctima, un hombre de aproximadamente 35 años y de aparente nacionalidad venezolana, presentaba signos de asfixia y múltiples golpes.

El hallazgo se produjo luego de que los demás asistentes huyeran del lugar tras escucharse disparos, dejando una escena que alarmó al personal del motel y movilizó a las fuerzas de seguridad para iniciar las diligencias correspondientes.

Hallazgo y circunstancias de la muerte

El fallecido fue descubierto dentro de la ducha de la habitación 209. Presentaba hematomas y su cabeza estaba envuelta en papel vinílico, cubierta a su vez con una bolsa plástica de color rojo.

Además, se le había atado una sábana al cuello. La víctima vestía una camiseta blanca y pantalón de mezclilla claro. El reporte a las autoridades se efectuó poco antes de las 12:13 a.m.

Esto se sabe de la investigación policial

Diez personas (nueve hombres y una mujer) presuntamente todos de nacionalidad venezolana, ingresaron al motel a las 11:10 p.m del lunes 13 de octubre.

La reunión en la habitación 209 se prolongó por poco más de una hora antes de que, cerca de la medianoche, el ambiente se tornara violento y se escucharan disparos. Tras las detonaciones, los ocupantes abandonaron el lugar precipitadamente, dejando atrás la víctima fatal. Empleados del local descubrieron posteriormente la escena.

Un joven barbero de 21 años, también de nacionalidad venezolana, resultó herido en el mismo incidente. El joven fue encontrado en el pasillo con lesiones en el brazo derecho y la pierna izquierda, producto de varios disparos con arma traumática.

El herido manifestó a quienes lo auxiliaron que se encontraba en el lugar esperando el pago de un servicio de transporte y que otro individuo en fuga fue quien le disparó, versión que está siendo verificada por las autoridades. El lesionado, quien afirma conducir un vehículo de policía en su tiempo libre, se encuentra fuera de peligro y recibe atención médica.

Las autoridades adelantan investigaciones para establecer la identidad del hombre fallecido y determinar las circunstancias exactas de su muerte.

Paralelamente, se busca a las nueve personas restantes que asistieron a la fiesta para interrogarlas sobre los hechos y así determinar si el herido tiene alguna implicación en el homicidio.

