Accidente en carretera vieja Caracas - La Guaira deja un motorizado herido: conoce los detalles

Durante la tarde de este jueves se registró un accidente de tránsito en la carretera vieja Caracas - La Guaira, donde un motorizado resultó herido.

El comandante general del Cuerpo de Bomberos de Caracas (CBC), Pablo Antonio Palacios, informó del siniestro a través de su cuenta en Istagram.

Accidente en la Caracas - La Guaira

De acuerdo con la información proporcionada por Palacios, el siniestro tuvo lugar en el kilómetro 7 de la carretera vieja Caracas - La Guaira, parroquia Sucre, del municipio Libertador en Caracas.

Asimismo, indicó que hubo una colisión entre una motocicleta y un vehículo tipo carga de la compañía SUPRA.

Tras la colisión, un hombre de 44 años fue arrojado al suelo y sufrió un traumatismo craneoencefálico con una herida en la frente de aproximadamente 3 centímetros.

Trasladan a motorizado

Adicionalmente, presentó una posible fractura de muiñeca en el brazo izuierdo y posible fractura de tibia, peroné y tobillo, con exposición ósea en la pierna izquierda.

Tras recibir las primeras atenciones médicas en el lugar del siniestro, el hombre fue trasladado hacia el hospital Dr. Miguel Pérez Carreño en una ambulancia del FASMIJ.

