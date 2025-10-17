¡Ironía mortal!: Gallo de pelea mata a su propio criador en una jaula de combate

Suscríbete a nuestros canales

Un inusual y trágico incidente sacude a la provincia peruana de Barranca, donde un hombre identificado como Jorge Luis Castillo Corzo, de 55 años, falleció este domingo tras ser herido de gravedad por su propio gallo de pelea.

El deceso subraya la peligrosa ironía del combate animal.

El criador fue herido por el ave dentro de la jaula de combate, un espectáculo que aún se considera una tradición en diversas zonas de Perú.

Las heridas fueron causadas específicamente por las espuelas metálicas que se colocan a los gallos para maximizar su letalidad en la pelea.

Deceso por hemorragia y detalles de la investigación

A pesar de los esfuerzos por parte de los asistentes para detener el sangrado, Castillo Corzo sufrió una "masiva" hemorragia que no pudo ser controlada.

La gravedad de las heridas, producidas por un accesorio diseñado precisamente para el ataque, resultó fatal, confirmándose el fallecimiento en el hospital local.

La Policía Nacional ha iniciado una investigación para esclarecer la secuencia de eventos que llevó a este trágico y fortuito accidente.

El debate sobre la tradición y el riesgo

Este suceso ha reavivado el debate ético y de seguridad en torno a las peleas de gallos en Perú.

Mientras que algunos defienden la práctica como una costumbre cultural arraigada, críticos señalan el peligro inherente que representa para los animales y las personas involucradas.

La muerte de un criador a manos de su propio gallo, herido con sus propios instrumentos de combate, se convierte en un símbolo del riesgo que conlleva este tipo de entretenimiento.

Las autoridades y la sociedad se ven nuevamente interpeladas sobre la regulación y la permanencia de estas tradiciones en el contexto de la seguridad pública.

También puede visitar nuestra sección de Sucesos.

Mantente informado en nuestros canales de WhatsApp, Telegram y YouTube