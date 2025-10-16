¡Tragedia en Caracas! Anciana de 90 años fallece en el incendio de su apartamento este 16 de octubre

Suscríbete a nuestros canales

Este jueves 16 de octubre, una anciana de 90 años falleció en el incendio de su apartamento en el municipio Libertador.

A través de sus redes sociales, el comandante general, Pablo Palacios, del Cuerpo de Bomberos de Caracas, reveló detalles de la tragedia.

Anciana de 90 años fallece en el incendio de su apartamento

En tal sentido, precisó que el siniestro se registró pasadas las 11:00 de la mañana en la parroquia Santa Rosalía, avenida Nueva Granada, entre la entrada de los Símbolos, adyacente al Centro Médico Las Acacias.

Palacios explicó que el incendio se produjo en una habitación de 9 m².

Las llamas alcanzaron a la adulta mayor, que presentó en su cuerpo quemaduras de tercer grado.

Además, precisó que durante el hecho también resultó afectado un abuelo de 78 años por inhalación de humo.

Hasta el momento se desconocen las causas del incendio, así como la identidad de las víctimas.

