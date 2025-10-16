"Trepaba las paredes como Spiderman": ciudadanos castigan a venezolano acusado por varios robos

Suscríbete a nuestros canales

Un hombre venezolano, quien había sido detenido en diversas ocasiones por su participación en diversos robos, fue capturado nuevamente por una multitud, la cual decidió tomar la justicia en manos propias.

Los hechos se registraron en la localidad de Huaycán, distrito de Ate, en Perú. De acuerdo con el reporte del caso, un grupo de vecinos, cansado de los delitos que cometía el acusado, decidieron capturarlo para someterlo a un escarmiento.

Testimonios de los asaltos cometidos por el venezolano relataron que el sujeto, conocido con el apodo de “Spiderman de Ate”, es un hábil un ladrón que se dedicaba a trepar paredes con agilidad para ingresar a viviendas y robar objetos de valor.

El venezolano había sido capturado varias veces

Sin embargo, el hombre fue atrapado por los vecinos de la localidad, quienes lo desnudaron, para luego dejarlo amarrado a un poste de luz. Aseguraron que estaban cansados de que el acusado fuera liberado en tres ocasiones por la Policía.

Las cámaras de seguridad instaladas por los propios residentes captaron cómo el hombre sube por las barandas y rejillas hasta llegar al segundo piso de las casas, en el sector USB 6, zona A de Huaycán.

De esta manera lograba acceder a los balcones o techos para ingresar a otras viviendas contiguas.

Según el reporte de Panamericana, ladrón había sido detenido y liberado en más de una ocasión, a pesar de las múltiples denuncias formales de los residentes.

Uno de los denunciantes aseguró que el acusado le habría robado unos 5.000 soles (unos 1.460 dólares) durante una de las incursiones del mismo individuo, a quien reconoció por las grabaciones de su cámara de seguridad.

Lo liberaban por su condición de "indigente"

Según otros vecinos, "en la comisaría de Huaycán ya lo conocen. Dicen que no pueden intervenirlo debido a que es indigente, pero sigue robando”.

El modus operandi del llamado “Spiderman” era siempre el mismo, el hombre aprovechaba la falta de vigilancia y la estructura de rejas y balcones de las viviendas para escalar con facilidad, ingresar a las casas y escapar por los pasajes cercanos o hacia un parque sin iluminación que servía como vía de escape.

Los ciudadanos exigen a las autoridades una mayor presencia policial, debido a que la comisaría de Huaycán se encuentra a solo dos cuadras del lugar donde se registraron los robos.

