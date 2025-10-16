Video del aterrador allanamiento en vivienda familiar: así es como los sospechosos acechaban a sus víctimas

Suscríbete a nuestros canales

Dos hombres resultaron detenidos por su vinculación con un allanamiento a mano armada en una vivienda de Tampa, Florida (Estados Unidos). El aterrador hecho fue captado por las cámaras de seguridad de la vivienda.

Los implicados irrumpieron en la casa el pasado 19 de agosto, en la localidad de Odessa, al norte de Tampa, informaron funcionarios de la oficina del alguacil del condado Hillsborough.

Las imágenes de vigilancia, publicadas por la Oficina del Sheriff del condado, mostraron el momento cuando las víctimas, residentes de la vivienda, salían de su camioneta antes de entrar a la casa, cuando repentinamente dos hombres se acercaron.

Dos hombres atacan a una familia

En el audiovisual se observa el instante cuando un hombre, quien vestía un chaleco reflectante naranja, agarró a la mujer del lado del pasajero, mientras que el segundo sospechoso, quien parecía llevar una sudadera con capucha y una máscara, agarró al hombre del lado del conductor.

Las autoridades informaron que los sospechosos obligaron a las víctimas a entrar en su garaje a punta de pistola, pero huyeron al activarse la alarma, reseñó Telemundo.

Posteriormente, los detectives encontraron un dispositivo de rastreo AirTag pegado con cinta adhesiva debajo del vehículo de las víctimas, lo cual indicaría que los sospechosos acechaban a sus víctimas.

Uno de los sospechosos, identificado como Luis Charles, de 26 años, resultó detenido en Tampa el 8 de octubre, informaron las autoridades.

El segundo sospechoso, un hombre de origen hispano identificado como Odardy Maldonado Rodríguez, de 32 años, fue arrestado en el condado de Pasco el viernes pasado.

Enfrentan cargos por robo y allanamiento

Los dos delincuentes quedaron bajo custodia y enfrentan cargos que incluyen robo a mano armada en una vivienda con agresión o lesiones, y secuestro a mano armada para cometer un delito grave.

"Ser emboscado a punta de pistola justo en el lugar donde uno debería sentirse más seguro es la peor pesadilla de cualquier familia", declaró el sheriff de Hillsborough, Chad Chronister, en un comunicado.

"Gracias al trabajo de nuestros detectives, estos peligrosos delincuentes ahora están tras las rejas, donde pertenecen, y las víctimas, junto con nuestra comunidad, pueden estar un poco más tranquilas", aseguró.

