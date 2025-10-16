Venezolano detenido por tráfico de drogas: así ocultó el cargamento para evadir a las autoridades

Suscríbete a nuestros canales

Un hombre de nacionalidad venezolana resultó detenido luego de que las autoridades lo sorprendieran con un cargamento de drogas.

De acuerdo con los reportes del caso, detectives de la Policía de Investigaciones (PDI) de Chile detuvieron a un sospechoso, quien transportaba cerca de seis kilos de ketamina en la región de Arica.

El hombre fue fiscalizado por detectives de la Avanzada Antinarcóticos de la PDI Arica, en el Complejo Fronterizo Chacalluta.

El venezolano transportaba casi seis kilos de ketamina

Según lo reportado en el informe policial, el acusado llevaba un total de 5.6 kilogramos de ketamina en polvo, en distintos contenedores que llevaba pegados a su cuerpo.

Las autoridades encargadas de la fiscalización precisaron que el venezolano intentaba ingresar con las drogas desde el territorio del Perú.

“Frente al trabajo permanente de análisis e inteligencia de perfiles de riesgo que realizan los detectives antinarcóticos en el complejo fronterizo y con el objetivo de neutralizar el tráfico de drogas a Chile, se logró perfilar a un ciudadano venezolano, quien, al ser fiscalizado, se descubrió adosados en su cuerpo, en tipo fajas, la cantidad de 7 paquetes contenedores de la droga tipo ketamina”, reveló el subprefecto Marco Vergara, publicó el medio Bio Bio Chile.

Por lo mismo, tras la instrucción de la Fiscalía de Arica, el imputado quedó a disposición del Juzgado de Garantía, para su respectivo control de detención y formalización.

Planeaban distribuir drogas en fiestas y conciertos

Por otra parte, en menos de una semana se registró un segundo operativo tras el cual resultó detenido un hombre chileno, quien regresó en un vuelo desde Europa, con un maletín cargado con drogas.

El equipo especializado de perfilamiento de la Brigada Investigadora Antinarcóticos de Aeropuerto (BRIANT) de la Policía de Investigaciones (PDI) detectó a un pasajero quien llegó desde de Madrid, España, y que transportaba más de cinco kilos de éxtasis (MDMA) en una maleta con doble fondo.

Además, el hombre llevaba más de 13 mil euros en efectivo.

El operativo se realizó en el aeropuerto Arturo Merino Benítez, durante una fiscalización a vuelos internacionales catalogados como de alto riesgo.

Según la PDI, los funcionarios notaron el nerviosismo del pasajero cuando se le consultó por los motivos de su viaje, por lo que fue trasladado a dependencias policiales. Allí se descubrió el doble fondo que contenía los paquetes con la droga.

De acuerdo con la investigación, la sustancia provenía de Europa y tendría un valor estimado superior a los 500 millones de pesos.

El subprefecto Sergio Paredes, jefe de la BRIANT Aeropuerto, explicó “esta droga iba a ser distribuida en la Región Metropolitana, principalmente en fiestas electrónicas y conciertos masivos”.

Visite nuestra sección de Sucesos.

Mantente informado en nuestros canales de WhatsApp, Telegram y YouTube