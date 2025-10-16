Ponen fin a los robos de alias Sankypanky en Nueva Esparta: hurtaba cables de una empresa de telecomunicaciones

Suscríbete a nuestros canales

Funcionarios de la Delegación Municipal Punta de Piedras lograron la detención de Deivy Alexander Amundarain León de 35 años, alias "Sankypanky", en la localidad de Santa María, municipio Tubores, estado Nueva Esparta, por el hurto de material estratégico.

La acción policial pone freno a una serie de robos que generaban reiteradas fallas en el servicio telefónico de la comunidad, afectando la conectividad de los residentes en una región donde las telecomunicaciones son vitales para la actividad económica y turística.

Hurto de material estratégico y marco legal

Las investigaciones determinaron que "Sankypanky" ingresaba a las instalaciones de las antenas de Movilnet para sustraer el cableado con el fin de comercializarlo y lucrarse ilícitamente.

Este tipo de delito, clasificado como hurto de material estratégico, está fuertemente penalizado por la legislación venezolana, dada la importancia de la infraestructura para el funcionamiento del país.

El cese de la conectividad en Santa María a causa de estos hurtos impacta directamente en el desarrollo económico y social. La zona, al ser parte de un estado insular, depende en gran medida de las telecomunicaciones para el turismo, las transacciones comerciales y la seguridad ciudadana.

Registros policiales

Tras su aprehensión, Amundarain León fue verificado en el Sistema de Investigación e Información Policial (Siipol), donde se constató que posee registros policiales previos por delitos de violencia física, posesión de estupefacientes y resistencia a la autoridad.

El detenido ha sido puesto a la orden del Ministerio Público para el proceso judicial correspondiente. ]

Las autoridades hacen un llamado a la colaboración ciudadana para denunciar cualquier actividad que atente contra la infraestructura de servicios públicos.

También puede visitar nuestra sección de Sucesos.

Mantente informado en nuestros canales de WhatsApp, Telegram y YouTube