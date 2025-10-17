Misterioso crimen en una posada ilegal: joven murió tras recibir un disparo en la cabeza

Suscríbete a nuestros canales

Un joven de 18 años de edad fue asesinado de dentro de una vivienda. Ahora, las autoridades buscan esclarecer el caso, por el que resultaron detenidas varias personas.

Los primeros reportes indicaron que la víctima, quien respondía al nombre de Jonathan Adams, años recibió un disparo mortal en la cabeza dentro, de una vivienda en Queens (Nueva York) en horas de la mañana de este jueves.

Al parecer, se escuchó un solo disparo dentro de la vivienda unifamiliar donde ocurrió el crimen, ubicada en la Avenida 108, cerca de la Calle 173, en South Jamaica, alrededor de las 10:45 de la mañana.

Seis detenidos por muerte del adolescente

Según el medio Daily News, los agentes de la Policía de Nueva York que acudieron al lugar detuvieron a seis personas, las cuales se encontraban dentro de la vivienda. Todas serán interrogadas con el fin de obtener información sobre lo sucedido.

El personal de emergencias médicas trasladó a Adams al Hospital Jamaica, donde falleció poco después de su ingreso.

La víctima no vivía en esa casa, sino cerca de la Calle 228 y el Bulevar Linden en Laurelton, a unos cinco kilómetros de la escena donde recibió el disparo, según la policía.

No está claro el motivo del crimen ni se han anunciado cargos contra ninguno de los detenidos.

El Departamento de Edificios (DOB) de la ciudad estaba investigan varias denuncias, con las cuales se ha reportado que la vivienda unifamiliar había sido convertida, de manera ilegal, en varios apartamentos, según los registros municipales.

Cae la cifra de crímenes en Nueva York

A pesar de la frecuencia con la que se presentan este tipo de incidentes en la ciudad, los cuales han cobrado la vida de varios jóvenes, el Departamento de Policía de Nueva York aseguró que se registra una reducción del 23% en los tiroteos este año.

El número, precisamente, bajó de 649 incidentes para el primer trimestre del año pasado, a 500 casos contabilizados hasta el 3 de agosto de 2025.

Las autoridades informaron que los homicidios también disminuyeron cerca de 25%, de 241 (2024) a 179 para el mismo periodo en 2025.

Sin embargo, los homicidios en Nueva York son constantes e incluyen ataques contra agentes policiales. Uno de los casos fue el del oficial Didarul Islam, el servidor público nacido en Bangladesh que murió a los 36 años, durante un tiroteo en un edificio corporativo en Manhattan.

Entre los incidentes, en los cuales algunas víctimas son afectadas de manera aleatoria, se encuentran asesinatos violentos con golpes, armas blancas y armas de fuego.

De acuerdo con El Diario NY, los enfrentamientos suelen estar vinculados con batallas entre bandas delictivas, quienes disputan los territorios. Los sospechosos, en distintas ocasiones, publican sus crímenes en las redes sociales.

A principios de ese mes, tres hombres murieron al recibir disparos en la cabeza, en un lapso de apenas 10 horas. Uno de los hechos ocurrió en una calle en El Bronx y dos primos en un hogar en Queens.

