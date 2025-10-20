El aterrador asesinato de reconocido influencer: revelan historial de violencia por parte de su esposo

Suscríbete a nuestros canales

Tras el violento crimen que terminó con la vida de un reconocido influencer, cuyo cuerpo se localizó dentro del baño de su apartamento con múltiples puñaladas, autoridades revelaron detalles sobre lo ocurrido.

A varios meses del incidente, la Oficina del Médico Forense Jefe de Nueva York (Estados Unidos) declaró como homicidio el caso del modelo e influencer de fitness Jacob Zieben.

La víctima murió tras sufrir varias heridas causadas con objetos contundentes y armas cortantes. Además, se determinó que había sufrido una intoxicación aguda por alcohol y lorazepam, así como el consumo crónico de alcohol como factores contribuyentes, informó un representante de la OCME.

El Lorazepam es un fármaco ansiolítico que puede bajar la presión arterial y ralentizar la respiración. Sus efectos se intensificaron con el alcohol.

Esposo del influencer lo agredía con frecuencia

El esposo de Zieben, Donald Zieben-Hood, de quien estaba separado, fue capturado el 1 de agosto luego de que las autoridades descubrieran a la víctima con múltiples puñaladas, desplomado sobre el inodoro en la residencia de la pareja en Harlem.

En principio, Zieben-Hood fue acusado de robo, desacato criminal y posesión de armas. A inicios de este mes, se le presentaron cargos adicionales, incluido el cargo de agresión con agravantes.

Aunque hasta ahora no ha sido acusado de asesinato; el caso se maneja como homicidio, informó el Departamento de Policía de Nueva York (NYPD) y la fiscalía, según una publicación de El Diario NY.

La noche antes de su muerte, la víctima llamó a su padre y le dijo que su pareja lo había atacado con un cuchillo y se había negado a dejarlo salir de su apartamento, de acuerdo con los fiscales.

Asimismo, la víctima le mandó a su padre una foto de un corte profundo en una de sus piernas.

Cerca de las 4:00 de la mañana del 31 de julio, Zieben-Hood llamó al número de emergencias 911 desde el apartamento, dijo a los oficiales que Zieben lo había atacado.

No dijo nada acerca de las heridas que tenía su pareja, pero aseveró que él mismo tenía un corte profundo y requería atención médica. Mostró a los agentes tres cortes en los brazos que finalmente requirieron algunos puntos de sutura, informó Daily News.

“La víctima, mientras tanto, estaba desplomada en el suelo, cubierta de sangre, con cortes en la cabeza y múltiples puñaladas en la parte posterior de la pierna, incluyendo una puñalada en la parte posterior de la pantorrilla que le penetró el músculo”, dijo el fiscal.

Cargos contra el presunto asesino

El acusado fue detenido por violar dos órdenes de protección vigentes que le prohibían contactar a su esposo o entrar al apartamento, como consecuencia de arrestos previos por violencia doméstica.

Zieben-Hood reconoció que “tenía una orden de protección en mi contra. Me van a arrestar, ¿verdad?”, dijo durante su llamada al 911.

Nueve denuncias de violencia doméstica documentaban el patrón de agresión de Zieben-Hood contra su marido, que datan desde el 2022, explicó la fiscalía.

Este año Zieben-Hood había sido detenido dos veces por supuestamente atacar a su pareja.

En febrero, fue arrestado después de estrangular a Zieben y golpearlo en el rostro. Fue acusado de agresión, estrangulamiento, acoso, obstrucción criminal de la respiración y desacato al tribunal en ese caso, y quedó en libertad bajo fianza de 20 mil dólares.

En el segundo incidente, ocurrió el 14 de junio, cuando Zieben-Hood presuntamente lo confrontó con un cuchillo frente a su casa en Harlem y le dijo: “Te voy a atacar”.

En esa ocasión, fue acusado de amenazas y desacato a la corte y puesto en libertad bajo fianza de 5.000 dólares.

Cerca de un mes antes de su comparecencia ante el tribunal para responder por esos cargos, Zieben-Hood habría cometido el crimen contra su esposo.

En su presentación formal, en agosto, se le negó la libertad bajo fianza; permanece en prisión preventiva desde su detención inicial.

El 1 de octubre, fue acusado formalmente de robo, agresión grave, desacato criminal agravado y posesión ilegal de armas, pero no de asesinato.

