Quedó embarazada en prisión sin tener contacto físico con ningún hombre: está presa por el homicidio de su esposo

Una mujer, quien enfrenta un juicio por el asesinato de su esposo, es la protagonista de un curioso caso que mantiene en suspenso a las autoridades de la penitenciaría donde permanece recluida. Al parecer, la mujer quedó embarazada dentro del penal, sin haber tenido contacto físico con el padre de la criatura, otro prisionero.

Daisy Link, de 30 años de edad, fue arrestada en junio de 2022, acusada de dispararle a su esposo, Pedro Jiménez, durante una discusión. El hombre murió tras el ataque.

Durante el juicio, los fiscales la señalaron como responsable de un homicidio premeditado, pero su defensa sostuvo que actuó en legítima defensa, después de que presuntamente sufriera años de violencia doméstica. “Ella intentaba huir del abuso”, dijo su abogado, Tony Thomas.

Según el defensor, días antes del disparo, Jiménez la golpeó con una pistola y le causó heridas en la cabeza, informó Telemundo Miami.

El crimen que llevó a prisión a la mujer

Imágenes captadas por una cámara policial mostraron a Daisy cuando lloraba junto al cuerpo de su marido y luego en una habitación. “Creo que le di a una arteria importante, estarás bien”, le decía la mujer a su pareja.

Para la fiscalía, esa frase reflejó frialdad; mientras que, para la defensa, era una muestra de desesperación.

“El Sr. Jiménez se presentó sin previo aviso y acusó a la Sra. Link de engañarlo, a pesar de que ya no estaban juntos”, dijo Thomas, quien no negó el crimen, pero sostuvo que no hubo premeditación, publicó CBS News.

“Ella no tenía intención de matarlo”, aseguró el legista.

Mientras aguardaba su juicio en la cárcel Turner Guilford Knight, en el condado de Miami-Dade, Link, en diciembre de 2023, anunció que estaba embarazada.

El llamó la atención cuando se supo quién era el padre del bebé, un recluso acusado de asesinato, identificado como Joan Depaz.

Según los informes judiciales, ambos se conocieron al hablar a través del sistema de ventilación del edificio y desarrollaron una relación afectiva que creció con el tiempo.

¿Cómo termino embarazada en prisión?

En una entrevista con WSVN, ambos confesaron que sintieron el deseo de tener un hijo juntos y desarrollaron un plan para concebirlo, sin tener contacto físico.

Link y Depaz crearon un método rudimentario de inseminación. Fabricaron una cuerda improvisada con sábanas, envoltorios de comida y bolígrafos plásticos, con la que Depaz enviaba su semen en paquetes sellados. Daisy lo recogía y se inseminaba.

Repitieron el procedimiento durante semanas. Y lo consiguieron: ella quedó embarazada y tuvieron una niña, aunque nunca se conocieron en persona.

“Ella es un bebé milagroso, es una bendición”, manifestó la mujer.

La cárcel Turner Guilford Knight aloja reclusos de ambos sexos, pero en pisos separados, y cuenta con cámaras y controles estrictos.

El 19 de junio de 2024, la mujer dio a luz a una niña en el Hospital Jackson Memorial de Miami. La pequeña quedó bajo el cuidado de su abuela paterna, quien asumió su custodia mientras Daisy y Joan, sus padres, continúan encarcelados.

Ahora los reclusos se encuentran alojados en prisiones distintas, pero pueden comunicarse y ver a su hija mediante videollamadas.

Depaz está condenado a 25 años de prisión, tras declararse culpable de asesinato, mientras Link continúa su proceso judicial por el homicidio de su esposo.

