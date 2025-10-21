"Disparar en el aeropuerto": la confesión en vivo que evitó una tragedia en Atlanta

Suscríbete a nuestros canales

La policía de Atlanta detuvo este lunes a un hombre en el Aeropuerto Internacional Hartsfield-Jackson, el más transitado del mundo, logrando frustrar lo que las autoridades temen que pudo haberse convertido en una tragedia.

La rápida acción fue posible gracias a una alerta oportuna de la familia del sospechoso.

El detenido ha sido identificado como Billy Joe Cagle, de 49 años y residente de Cartersville, Georgia. El jefe de la Policía de Atlanta, Darin Schierbaum, informó en una rueda de prensa que Cagle había detallado su plan de disparar en el aeropuerto durante una transmisión en vivo en redes sociales.

"La familia del Sr. Cagle alertó al Departamento de Policía de Cartersville de que estaba transmitiendo en directo en las redes sociales que se dirigía al aeropuerto de Atlanta, en sus propias palabras, para 'disparar', y la familia afirmó que tenía en su poder un rifle de asalto", explicó el jefe Schierbaum.

Respuesta policial y hallazgo de arsenal

Tras recibir la alerta, la policía localizó rápidamente la camioneta Chevrolet del sospechoso, aparcada en el área de la Terminal Sur. En el interior del vehículo, los oficiales incautaron un rifle de asalto AR-15 Springfield y 27 cartuchos de munición, confirmando la gravedad de la amenaza.

Según la información policial, Cagle fue detenido dentro de la Terminal Sur, menos de 15 minutos después de que la policía de Atlanta recibiera la información.

Elogios a la familia y cargos presentados

Tanto el jefe Schierbaum como otras autoridades destacaron la crucial intervención de la familia de Cagle. "Estamos hoy aquí informándoles de un éxito y no de una tragedia porque una familia vio algo y dijo algo," enfatizó el jefe policial.

Billy Joe Cagle, descrito como un delincuente convicto, enfrenta ahora cargos graves, incluyendo:

Amenazas terroristas.

Intento criminal de cometer agresión con agravantes.

Posesión de un arma de fuego durante la comisión de un delito grave.

Posesión de un arma de fuego por un delincuente convicto.

