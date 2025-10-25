¡Terrible! Abusan de un niño en Lara: dos sujetos detenidos serán imputados por la Fiscalía

Suscríbete a nuestros canales

El Fiscal General de la República, Tarek William Saab, informó sobre la detención de dos sujetos en el estado Lara tras abusar sexualmente de un niño.

A través de la cuenta en Instagram del Ministerio Público (MP), el fiscal Saab, brindó detalles sobre los detenidos y el proceso de imputación de cargos que enfrentaron.

Dos detenidos en Lara

De acuerdo con la información proporcionada por Saab, se trata de dos sujetos identificados como Samir Danilo Gamboa y Daniel Gamboa.

Asimismo, señala que ambos sujetos se encuentran privados de libertad y fueron imputados por el delito de abuso sexual a niño en el estado Lara.

Abuso infantil

En este sentido, resalta la publicación del MP que estos "aberrados", se "aprovecharon de la vulnerabilidad de un niño de 11 años para realizar actos sexuales, dejando secuelas imborrables".

Agrega que el lamentable suceso ocurrió en el caserío El Algodonal, municipio Andrés Eloy Blanco del estado Lara.

