Atada y desnutrida: autoridades actúan contra la dueña de una mascota en Maracaibo por maltrato animal

Una denuncia ciudadana oportuna y la rápida actuación de la Policía de Maracaibo (@policiademaracaibo) resultaron en la detención de una mujer acusada de maltrato animal, tras encontrarse a su mascota canina en condiciones de total abandono y sufrimiento.

La intervención se llevó a cabo en la Urbanización Ciudadela Faría de la capital zuliana, donde vecinos habían reportado la situación de una perra que permanecía atada, expuesta a la intemperie bajo la lluvia y el sol, y visiblemente desatendida.

Evidencias de Abandono y Maltrato

La Unidad Canina de la policía se movilizó tras recibir pruebas audiovisuales de la situación. Al llegar al lugar, los oficiales confirmaron la denuncia, encontrando al animal en idénticas condiciones a las reportadas.

La propietaria, identificada como Marta Cecilia Beleño, fue inmediatamente detenida bajo cargos de maltrato animal, un delito tipificado y penalizado en la legislación venezolana.

La detenida fue puesta a disposición de las autoridades fiscales competentes para el proceso judicial correspondiente.

Rescate y Atención Veterinaria

La canina rescatada fue trasladada de urgencia para recibir atención veterinaria especializada.

Durante la evaluación médica se pudo documentar la gravedad de su estado, siento diagnosticada con desnutrición severa y presencia de ectoparásitos (garrapatas), evidenciando la falta de higiene y cuidados básicos.

Tras ser estabilizada, la perra fue acogida por un refugio local, donde recibirá el cuidado y la rehabilitación necesarios, lejos de las condiciones de maltrato.

