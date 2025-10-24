Venezolana deja revelador mensaje en las redes antes de su trágica muerte: esto sucedió

Suscríbete a nuestros canales

Un trágico hecho se registró tras el hallazgo del cuerpo de una joven venezolana, en una vía de tránsito vehicular.

Los primeros reportes del lamentable suceso indicaron que Yusvely Marianny, de 20 años de edad, había decidido saltar desde un puente peatonal, en la vía Atlixcáyotl, en México. Momentos después de su hallazgo, se descubrió un mensaje en sus redes sociales.

En una última publicación, Yusvely expresó sus últimas palabras y se despidió de sus amigos y familiares.

Se despidió con un mensaje en las redes sociales

A pesar de que la joven explicó las razones por las cuales tomó la fatal decisión, no reveló sus intenciones de saltar desde el puente peatonal.

De acuerdo con el informe del medio mexicano MegaNews, la venezolana habría sido víctima de un abuso sexual, presuntamente cometido por su hermano. Este hecho habría sido ignorado por su familia.

Las autoridades encontraron las pertenencias de la joven en el puente peatonal, pues ella se las quitó antes de saltar.

El revelador mensaje de la venezolana

“¡Holaaa a todos! Jeje. Esta es mi última publicación y les quería dejar un mensaje de que los quiero mucho, échenle muchas ganas a la vida, yo muchas veces creí que tenía potencial para algunas cosas, pero me termine convenciendo de que no, la vida es bonita, adoro vivir y sentir los rayitos de sol en mi piel y las gotas de lluvia en mi cabello.”

“Por miedo a fracasar nunca me anime hacer nada con mi vida y cada día que pasaba mi cuarto se volvía una habitación de putrefacción, acumulación, mal olor, vergüenza, miedo, lujuria, decepción, ansiedad y desesperación, entrar a mi habitación era como ver una mente desastrosa. Aunque mami, dice que es porque soy una floja (yo creo que también tiene razón) jaja.”

“Asquerosa y absurda. La mayoría de mi vida nunca me sentí realmente querida, nunca tuve muchos amigos, tampoco era cercana con mi propio hermano y siempre pensé que era una carga para mami. (Lo siento mami jeje)”

“Espero puedas perdonarme por hacerte enojar muchas veces y tomar tus cosas sin permiso”.

Las autoridades iniciaron las investigaciones correspondientes.

