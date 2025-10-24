Cae banda que usaba Binance y un software ilegal para manipular subastas del BCV: detalles aquí

Suscríbete a nuestros canales

En las últimas horas, mediante labores de investigaciones del Grupo de Operaciones Especiales de Seguridad (GOES) de la Policía Nacional Bolivariana (PNB), se logró desarticular una red que manipulaba las subastas oficiales del Banco Central de Venezuela (BCV).

De acuerdo con el reporte oficial, entre los detenidos figuran los ciudadanos José David Silva Moreno y Francisco Rafael Valera, que integraban una red dedicada a actividades ilícitas.

Cae banda que usaba Binance y un software ilegal para manipular subastas del BCV

De acuerdo con las pesquisas, la red de criminales se especializaba en el comercio ilegal de plataformas y cuentas bancarias, utilizando software automatizado a través de la plataforma Binance, con el objetivo de manipular el mecanismo de subasta cambiaria oficial del banco central de Venezuela y obtener ganancias ilícitas.

Por lo que las acciones impactaban de forma negativa en el valor del bolívar y el mercado cambiario nacional, "enmarcando su actuar en la llamada guerra económica contra el Estado venezolano", agrega el reporte oficial de las autoridades.

De manera extraoficial se conoció que las transacciones oscilaban entre los 1.000 y 3.000 dólares.

Durante el procedimiento, fueron incautados una laptop que contenía el software malicioso, teléfonos celulares marca iPhone y otros equipos electrónicos destinados a la captación de usuarios.

