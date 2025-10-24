¡Por una insólita razón! Hondureño ataca con machete a un compañero de trabajo en Coral Gables

Suscríbete a nuestros canales

Meldin Omar López, un ciudadano hondureño de 47 años, fue arrestado este miércoles en Coral Gables, Florida, tras un violento altercado laboral que culminó con una agresión utilizando un machete.

El incidente ocurrió en una obra de construcción y se originó por una discusión aparentemente trivial: un puesto de estacionamiento.

Según el reporte policial, durante la disputa, López golpeó a la víctima en la espalda con el lado plano del machete. La agresión dejó una visible marca roja en el hombro derecho del compañero de trabajo, quien, según testigos, no se defendió en ningún momento.

Antes de la llegada de los oficiales, uno de los obreros intentó ocultar el arma blanca enterrándola en la arena. Sin embargo, la policía logró recuperar el machete e inmediatamente procedió con la detención de López.

Meldin Omar López enfrenta cargos por agresión agravada con un arma mortal. Actualmente, permanece bajo custodia de inmigración en el Centro Correccional Turner Guilford Knight (TGK).

