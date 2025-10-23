Secuestro y fraude por 10 Años: usaba las Identidades de sus víctimas para comprar en Walmart

Suscríbete a nuestros canales

El Departamento de Policía de Lancaster ha develado un caso “devastador” que ha conmocionado a la comunidad: Donnie Ray Birchfield Jr., un residente local, enfrenta ahora un cargo de asesinato tras descubrirse que presuntamente mantuvo cautivas y explotó a cuatro personas adultas vulnerables en el sótano de su vivienda durante aproximadamente diez años.

Los crímenes salieron a la luz el pasado 25 de julio, cuando las autoridades respondieron a un reporte en Churchill Drive y encontraron a una mujer sin vida, identificada como Shirley Arnsdorff, de 49 años. Si bien no se han revelado las causas de la muerte, la investigación vinculó el deceso de Arnsdorff con Birchfield, destapando el macabro cautiverio.

Según el jefe de policía, Don Roper, las pesquisas revelaron que la víctima fatal, junto con otras tres personas, había sido retenida en el sótano de Birchfield, aislada del mundo exterior y sometida a abusos.

Abuso y fraude

Las órdenes judiciales difundidas en medios estadounidenses detallan que Birchfield no solo abusaba de los adultos, sino que también ejercía un estricto control sobre sus vidas, negándoles comida y tratamiento médico.

Además del cautiverio, las autoridades alegan que el hombre se aprovechó económicamente de sus víctimas:

Utilizaba las identidades y tarjetas bancarias de los adultos vulnerables.

Retuvo al menos dos tarjetas y una cuenta bancaria.

Presuntamente, usaba el dinero para realizar compras en grandes tiendas y pagar sus propias facturas de tarjetas de crédito.

Las víctimas de Birchfield

Si bien las autoridades han revelado el nombre de Shirley Arnsdorff, la identidad de las otras tres víctimas permanece reservada. Sin embargo, se conoce que el esposo de Arnsdorff también se encontraba entre los secuestrados.

Informes judiciales indican un componente aún más perturbador: al menos otras dos de las víctimas habían mantenido previamente una relación sentimental con Birchfield, lo que sugiere una manipulación y abuso de confianza de larga data.

Sin derecho a fianza

Donnie Ray Birchfield Jr. fue arrestado el 1 de agosto y, con los nuevos cargos de asesinato y conducta sexual criminal de primer grado, permanece detenido sin derecho a fianza en el Centro de Detención del Condado de Lancaster.

El hombre ya enfrentaba cargos iniciales por explotación de adultos vulnerables, detención ilegal, abuso, violencia doméstica y fraude financiero.

Visite nuestra sección de Sucesos.

Mantente informado en nuestros canales de WhatsApp, Telegram y YouTube