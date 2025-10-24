¿Negligencia o mala praxis? Cicpc investiga muerte de contadora pública tras cirugía estética

Suscríbete a nuestros canales

La tranquilidad en el estado Aragua se vio visto sacudida por un caso de presunta mala praxis médica que culminó con la trágica muerte de una ciudadana.

De acuerdo con la información proporcionada por Noti Tarde, Alba Londoño de Martínez, madre de la víctima, Angélica María Martínez Londoño, de 42 años, hizo un llamado al Fiscal General de la República, Tarek William Saab, para tomar acción inmediata en el proceso judicial.

La muerte de Angélica, quien ejercía como contadora pública, ocurrió apenas 48 horas después de realizarse un procedimiento de liposucción.

Fallece contadora pública en Cagua

Angélica María Martínez Londoño ingresó al centro quirúrgico el pasado 13 de septiembre y falleció el lunes 15. La causa del deceso, de acuerdo con la denuncia de la madre, se atribuye directamente a la supuesta negligencia del equipo médico que realizó la liposucción.

Según Alba Londoño de Martínez, la ausencia de una "atención médica debida" desembocó en un cuadro clínico fatal que incluyó "múltiples hemorragias descontroladas, la rotura de tejidos" y un postoperatorio manejado de forma inadecuada.

Un elemento crucial en la denuncia de la señora Londoño es la alegación de que los médicos implicados ya tendrían un historial de "varias causas de mala praxis" ante el Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (Cicpc) de Aragua, casos que, según su versión, no han obtenido una respuesta judicial efectiva.

Proceso judicial en curso: esto se sabe

De acuerdo con declaraciones reportadas por NotiTarde, el caso está siendo tramitado por la Fiscalía Cuarta del Ministerio Público del estado Aragua, con el número de expediente MP-162396-2025, abierto contra los tres cirujanos plásticos involucrados en la operación.

Los nombres de los profesionales se mantienen en reserva para no obstaculizar las diligencias de investigación.

La principal motivación de la madre al hacer público este llamado es la necesidad de que el Ministerio Público actúe con celeridad para "evitar que estas tres personas sigan ejerciendo y ocasionando daños a la salud pública".

Alba Londoño de Martínez recuerda como una "mujer con ilusiones y sueños" y una "madre excelente" de una joven atleta de 14 años.

