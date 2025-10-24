Sostiene su inocencia: revelan declaraciones de la venezolana Wanda el Valle durante juicio por asesinato de un policía

Suscríbete a nuestros canales

La venezolana Wanda del Valle Bermúdez Viera, conocida por ser la expareja del fallecido delincuente, Christopher Fuentes González, alias “Maldito Cris”, sostuvo su inocencia durante el juicio en su contra por el delito de ofrecimiento para el sicariato, en agravio del coronel Víctor Revoredo, jefe de la División de Investigación de Homicidios.

La acusación contra Bermúdez detalla que la mujer habría planificado un atentado contra el oficial, lo que podría acarrearle una severa condena.

Durante el proceso, incluso la madre del “Maldito Cris” fue citada como testigo, indicó Panamericana.

¿De qué se acusa a la venezolana Wanda del Valle?

De acuerdo con la imputación presentada por la Fiscalía, Wanda del Valle ofreció 40 mil dólares a sicarios vinculados con bandas criminales para que asesinaran al coronel Revoredo, quien encabezaba la búsqueda de “Maldito Cris”.

Durante la audiencia, Del Valle manifestó su deseo de que “se esclarezcan los hechos” y que las autoridades encargadas de la investigación “no se dejen influir por lo mediático”.

“Yo ya estuviera en libertad si se viera la verdad”, expresó ante el juez. Su abogado, Angello Navarrete, reiteró la inocencia de su defendida, y cuestionó la solidez de las pruebas fiscales. “El fiscal va a nombrar fantasmas, porque las personas que supuestamente fueron contratadas por Wanda no han sido identificadas”, señaló.

Alegatos de la defensa

Uno de los puntos más controvertidos del caso son los testimonios de Luis Castaño y Deivis Godoy, quienes inicialmente habrían señalado a Del Valle como autora intelectual del supuesto plan de sicariato.

Sin embargo, en una reciente declaración, Godoy aseguró que un capitán PNP le pidió alterar su versión para involucrar a la acusada en el proceso, lo que podría cambiar el rumbo del juicio. El mencionado oficial también fue citado como testigo.

La defensa manifestó que para establecerse el delito de ofrecimiento para el sicariato, debe probarse la existencia de un receptor identificado del ofrecimiento, algo que no ha ocurrido, según sus declaraciones.

Mientras tanto, el Poder Judicial deberá evaluar en los próximos días la posible excarcelación de Wanda del Valle, quien cumple prisión preventiva mientras se desarrolla el proceso judicial.

Muerte de "Maldito Chris"

El novio de Wanda Del Valle, Christopher Joseph Fuentes González, era uno de los delincuentes más buscados del Perú, desde la muerte de un funcionario policía, durante un robo.

Las investigaciones sobre el crimen llevaron a un grupo de agentes de la División de Secuestros y Extorsiones hasta el paradero del criminal, quien estuvo oculto por dos meses.

El pasado 16 de junio de 2023, el venezolano murió durante un tiroteo contra las autoridades en la Avenida Universitaria, en San Martín de Porres.

El Ministerio del Interior lo había incluido en su Programa de Recompensas y ofrecía 80 mil soles (unos 23 mil dólares) por su paradero. Además, la Municipalidad de Surco dispuso otros 50 mil soles (más de 14 mil dólares).

