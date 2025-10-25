Extorsionadores arremeten contra choferes venezolanos: dos víctimas fatales en un mes

Suscríbete a nuestros canales

Nuevamente, un transportista venezolano fue la víctima de grupos criminales dedicados al cobro de cupos extorsivos.

La víctima, identificada como Yhorbel Romero Salazar, de 42 años de edad, recién iniciaba su labor como conductor de una unidad de transporte para la ruta Villa El Salvador–Lurín–Villa María del Triunfo, en Perú.

El chofer fue asesinado a balazos por dos delincuentes, quienes lo emboscaron mientras conducía su minibús con varios pasajeros. Tres personas resultaron heridas durante el ataque.

Entre los afectados se encuentra Madeleyne Damiano, de 47 años, quien viajaba en el asiento del copiloto y recibió un disparo directo en el cráneo. Su estado es sumamente crítico, y lucha por su vida en el hospital de emergencias de Villa El Salvador.

Pasajeros heridos tras ataque contra el venezolano

Otro de los heridos es Dante Aguilar, contador de 25 años, que fue atacado mientras viajaba en la parte posterior del vehículo. Según el centro de salud, una tercera persona, una mujer de 48 años, también resultó herida y permanece con pronóstico reservado, publicó Panamericana.

Este nuevo crimen contra el transporte público provocó que los integrantes del gremio en Villa El Salvador y Lurín salieran a las calles a protestar contra la inseguridad.

Denunciaron que los extorsionadores que operan bajo la banda criminal “El Clan del Norte” les cobran diariamente entre 10 y 20 soles por cubrir la ruta, mientras la Policía no garantiza la seguridad.

Segundo chofer venezolano asesinado

Este caso se suma al reciente asesinato del chofer venezolano Daniel José Cedeño Alfonso, quien fue asesinado a tiros cuando conducía una unidad de la empresa Lipetsa.

El hecho ocurrió durante la noche del pasado 4 de octubre, cerca del hospital María Auxiliadora, en San Juan de Miraflores, en Lima, Perú.

En el momento de su muerte, el venezolano conducía el vehículo con pasajeros a bordo, cuando fue interceptado por delincuentes quienes llegaron a bordo de una motocicleta.

Uno de los ocupantes de la moto disparó contra el chofer, sin importar que se encontraban en medio de una vía concurrida.

Un testigo señaló que la policía demoró al menos 20 minutos en llegar al lugar para llevar al chofer hasta un hospital.

Cuando lograron atender al venezolano y trasladarlo hasta el centro asistencial, se confirmó que ya se encontraba sin vida.

De acuerdo con los conductores, la empresa de transportes no había recibido amenazas previas.

La unidad de transporte atacada fue trasladada hasta la comisaría de San Juan de Miraflores, donde llegaron sus compañeros. El conductor dejó huérfano a un menor de dos años.

Se pudo conocer que los presuntos sicarios habrían actuado como parte de una extorsión.

Transportistas en protesta

La empresa de transportes Lipetsa, conocida como "Los Triángulos", paralizó sus actividades tras el asesinato del conductor venezolano.

El sector transporte se mantienen en alerta por los constantes ataques de criminales, principalmente extorsionadores.

Sin embargo, sus compañeros negaron que Cedeño haya sido una víctima directa de estos delincuentes.

“No, no somos amenazados. no nos han dicho nada, pero era modalidad que dice la comisaría es que primero te matan y luego mandan el mensaje ya matamos a uno y nuevamente va a ir a otro más esa es la situación ahorita por eso que no hemos laborado el día mañana tampoco hasta que se aclare todo”, indicó uno de los conductores a Panamericana.

Tras el lamentable crimen el gremio convocó un paro en Lima y Callao.

Visite nuestra sección de Sucesos.

Mantente informado en nuestros canales de WhatsApp, Telegram y YouTube