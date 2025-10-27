La verdad detrás del asesinato de Jorge Mendoza: encontraron su cuerpo en un terreno baldío

Suscríbete a nuestros canales

Autoridades del Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (Cicpc) revelaron los resultados de la investigación sobre el crimen de un ciudadano, cuyo cuerpo se localizó en el estado Falcón.

La víctima, un hombre identificado como Jorge Antonio Mendoza González, de 45 años de edad, había sido vista por última vez en la urbanización Simón Bolívar, parroquia María Baralt, municipio Simón Bolívar, estado Zulia.

Sin embargo, tras el hallazgo de su cuerpo en un sector del estado Falcón, las autoridades iniciaron un extenso trabajo de investigación, el cual estuvo en manos de los funcionarios de la Delegación Municipal Coro.

Tres detenidos tras macabro crimen de hombre zuliano

Las pesquisas llevaron a los funcionarios hasta los presuntos responsables del homicidio, entre ellos, el excuñado de la víctima, quien habría actuado en represalia contra Jorge, debido al incumplimiento del pago de una antigua deuda.

De acuerdo con el informe del director nacional del Cicpc, Douglas Rico, las labores de investigación permitieron determinar que, el pasado 2 de octubre, la víctima fue vista en la urbanización Simón Bolívar.

Asimismo, en medio de la búsqueda, los agentes detectivescos retuvieron como sospechosos a un joven de 16 años, apodado como “Kiki”, a un hombre identificado como Alirio José Domínguez Cordero, de 23 años, apodado “Gere”, y a Maike Ramón Noguera Ortíz, de 28, apodado El Pitufo.

El informe de Rico detalló que estos tres sujetos habían planificado el macabro crimen contra Mendoza. Se pudo conocer que el agredido tenía una deuda con Alirio, su excuñado, a quien constantemente le manifestaba excusas para no pagarle.

Engaño a su excuñado para que viajara hasta Falcón

Ese sería el motivo por el cual Alirio, planificó quitarle la vida. Para lograr su cometido, este le ofreció a Mendoza comercializar su vehículo en el estado Falcón. De esta manera, logró hacer que su deudor viajara desde el estado Zulia.

Una vez dentro del territorio falconiano, ambos se encontraron y fue cuando Alirio arremetió contra Mendoza para quitarle la vida.

Posteriormente, con la ayuda de sus cómplices, intentó ocultar el cuerpo, el cual quedó sepultado en una fosa cavada días antes.

Las autoridades incautaron como evidencia el vehículo de la víctima. El caso quedó a la orden del Ministerio Público.

