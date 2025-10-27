Criminales arremeten contra otro venezolano: lo asesinaron cuando tomaba fotos a viviendas

Suscríbete a nuestros canales

Un hombre venezolano murió durante un tiroteo, el cual es investigado por las autoridades como un supuesto ajuste de cuentas.

El incidente llamó la atención de los vecinos de la calle Olivos, en Lima Perú, debido a que ocurrió en en medio del estado de emergencia decretado por el Poder Ejecutivo de ese país.

Según testigos del incidente, todo ocurrió cuando el venezolano tomaba fotografías a las fachadas de viviendas y comercios. Repentinamente, dos hombres, quienes se movilizaban a bordo de una motocicleta, llegaron al lugar y le dispararon sin mediar palabras.

Tras cometer el crimen, huyeron inmediatamente del lugar.

Presunto ajuste de cuentas contra el venezolano

De acuerdo con información preliminar de la Policía Nacional peruana, el hombre habría ingresado al Perú hacía apenas tres días.

Durante el registro del celular del fallecido, los agentes hallaron imágenes de diversos inmuebles del sector, pero no especificaron cual era la finalidad de esa tarea.

Las autoridades sospechan que el crimen se trataría de un presunto ajuste de cuentas, debido a que los atacantes no se llevaron ninguna de las pertenencias de la víctima.

Los vecinos expresaron su preocupación por los constantes hechos violentos en zona, a pesar del estado de emergencia, indicó el programa 24 Horas.

Aumento de la criminalidad en Perú

La ola de criminalidad que azota a distintas regiones del Perú fueron la razón por la cual el Parlamento tomó la decisión de destituir a la expresidente Dina Boluarte. Entre los motivos de su salida figuran las extorsiones a los gremios de transportistas y músicos, además de la violencia en las calles.

Según el analista político, José Alejandro Godoy, los detonantes de esta destitución fueron precisamente dos hechos: El atentado contra la banda de cumbia “Aguamarina” y el incidente violento contra el precandidato presidencial Philip Butters en Juliaca.

De acuerdo con Godoy, el aumento de la violencia en el país también fue definitivo: desde 2021 los índices de criminalidad han crecido un 40%, publicó El País.

El 7 de diciembre del 2022, Boluarte se convirtió en la primera presidenta mujer en Perú después de que el entonces mandatario, Pedro Castillo, diera un autogolpe, que acabó con su destitución y encarcelamiento en el mismo penal donde estaban los expresidentes Alberto Fujimori Fujimori, fallecido en 2024, y Alejandro Toledo Manrique. A ellos se sumó más tarde el expresidente Ollanta Humala.

En la última década, los peruanos han conocido a ocho presidentes, destituidos por distintas razones. Desde que Humala dejó el poder, ninguno ha terminado su mandato.

El presidente del Congreso, José Jeri, de 38 años, asumió el cargo como jefe de Estado de manera interina. Sobre el dirigente pesan denuncias por abuso sexual, por desobediencia a la autoridad y presuntos actos de corrupción ligados a la Comisión de Presupuesto.

