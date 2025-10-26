Mujer pierde la vida tras brutal agresión: revelan un historial de tortura y violencia

Suscríbete a nuestros canales

Un episodio de violencia de género conmocionó al sector Fundo Anaco, en el estado Anzoátegui, donde Mirelia Maita Martínez de 31 años de edad, falleció a causa de los múltiples golpes propinados por su pareja sentimental, identificado como Jesús Rafael Hernández (61), alias “el chino”.

La agresión ocurrió en el hogar que la pareja compartía. Según el reporte policial compartido a través de las redes sociales, inicialmente se pudo conocer que señalaba al atacante como padrastro de la víctima, pero los propios familiares de Mirelia Maita desmintieron este dato, confirmando que la relación entre la víctima y el agresor era de pareja sentimental.

Detalles del homicidio

La víctima recibió graves heridas en la cabeza, presuntamente causadas por un objeto contundente, que se presume era un tubo, tras la agresión, Martínez fue trasladada de urgencia al Hospital Angulo Rivas de Anaco. Dada la extrema gravedad de sus lesiones, se ordenó su remisión al Hospital Universitario Luis Razetti de Barcelona, donde finalmente falleció.

La madre de joven fue quien presentó la denuncia formal ante la Policía Municipal de Anaco (Polianaco). En este sentido, el comisario Pedro Pablo Parra Escala, director de Polianaco, informó que la denunciante alertó sobre la situación de su hija en el centro de salud, señalando a la pareja sentimental como el presunto responsable de los golpes.

Además, se reveló que Jesús Rafael Hernández, “el chino”, había agredido a su hija en ocasiones anteriores. Funcionarios de Polianaco se dirigieron al sector Fundo Anaco y lograron la detención del agresor y fue inmediatamente puesto a disposición de las autoridades competentes.

Por ese motivo, el Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (Cicpc) inició una investigación formal por el delito de femicidio.

