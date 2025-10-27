Misteriosa muerte de una oficial de policía: se recuperaba de una cirugía en un hotel

Suscríbete a nuestros canales

Una detective falleció tras someterse a una cirugía estética para el levantamiento de glúteos, procedimiento para el cual viajó hasta una clínica en Cali, Colombia.

La fallecida, identificada como Alicia Stone del Departamento de Policía de Nueva York murió tras una semana de haberse realizado una liposucción y un levantamiento de glúteos.

Según el reporte de Daily News, la mujer de 40 años, quien tenía 13 años de servicio como policía, fue hallada inconsciente en su habitación de hotel en Cali.

Tras su hallazgo, la trasladaron al hospital Fundación Valle del Lili, donde murió poco después, como consecuencia de un paro cardíaco.

Misteriosa muerte de oficial de policía

Ante la misteriosa muerte de la funcionaria, su esposo Michael Stone exigió que se iniciara una investigación para esclarecer cómo ocurrieron los hechos. “Ni siquiera tenían información que darme cuando pregunté qué había pasado, algo no cuadra”, manifestó.

Stone era madre de tres hijos. “Quiero que se sepa quién era y qué le pasó”, dijo su pareja al medio estadounidense.

Según fuentes policiales, la detective estaba bajo medicación anticoagulante y analgésicos después del procedimiento estético.

Fue una mujer quien la encontró inconsciente, cerca de las 6:30 de la mañana del jueves. A pesar de los esfuerzos médicos, la detective falleció después de poco más de una hora.

Michael Stone contó que habló con su esposa el día anterior y aseguró que ella se encontraba “perfectamente bien”.

Admitió que estuvo sorprendido cuando se enteró que su esposa se recuperaba en un hotel y no en una clínica. Por tal razón, manifestó su desconfianza hacia las autoridades colombianas. “Solicitaré una autopsia cuando su cuerpo regrese. Necesito los hechos, necesito independencia”, expresó.

Estados Unidos y Colombia investigan los hechos

El Departamento de Policía confirmó la muerte de la detective al medio local. Sin embargo, no reveló si envió personal hacia Colombia para investigar el caso.

El Departamento de Estado de EEUU y la Policía Nacional colombiana están al tanto del caso, publicó El Diario NY.

Por medio de una declaración de fondos iniciada por sus allegados, a través de internet, se describe a la oficial como “una servidora pública dedicada que dedicó su vida a proteger y servir a los demás”.

Las autoridades colombianas investigan el incidente mientras la familia de la detective pide respuestas.

Un estudio publicado por Aesthetic Surgery Journal, en 2017, advirtió que los procedimientos de aumento de glúteos son entre 10 y 20 veces más riesgosos que otras cirugías estéticas.

Según ese informe, uno de cada 3.448 pacientes, en una estadística mundial, muere tras someterse a ese tipo de intervenciones.

