Laboratorios en Caracas: guía de precios para exámenes médicos en noviembre

Los laboratorios clínicos en Caracas ofrecen precios diversos para exámenes médicos esenciales.

Una revisión de centros como Hormolab, Plafam, Clinilab y el Centro Médico Integral Ojo de Agua revela diferencias significativas en los costos de perfiles básicos, hormonales y pruebas complementarias. Los precios están fijados a la tasa oficial del Banco Central de Venezuela.

Hormolab: precios accesibles y entrega rápida en La Candelaria

Este laboratorio ubicado en el centro de Caracas ofrece resultados el mismo día en varios perfiles clave. El Perfil 20 cuesta $12 y requiere ayuno de 12 horas. El perfil preoperatorio con orina también se entrega el mismo día por $16.

Las pruebas hormonales como el Perfil Tiroideo tienen un costo de $20, con entrega en cuatro días hábiles. El uroanálisis cuesta $3 y el urocultivo $20, con resultados en cinco días.

Plafam: referencia en salud femenina con precios más elevados

Plafam mantiene una estructura tarifaria más alta en algunos exámenes. El Perfil 20 cuesta $30 y el Perfil Tiroideo alcanza los $56. La hematología completa se ubica en $6 y el uroanálisis en $5. El urocultivo también cuesta $20.

Este centro es reconocido por su enfoque especializado en salud sexual y reproductiva, lo que explica parte de sus costos operativos.

Clinilab: jornadas promocionales y descuentos en sedes del este

Con sedes en La Urbina y Torre Olympia, Clinilab ofrece perfiles desde $7, incluyendo opciones oncológicas, pediátricas y generales. Además, aplica un 5 % de descuento en perfiles prostáticos, tiroideos y curvas de tolerancia glucosadas.

No requiere cita previa, lo que facilita el acceso rápido a sus servicios. La atención es continua y los resultados se entregan en tiempos competitivos.

Centro Médico Integral Ojo de Agua: variedad de pruebas y atención por orden de llegada

Este centro ofrece el Perfil 20 por $10 y una versión extendida con heces y orina por $12.

La hemoglobina cuesta $5, el calcio $6, el TSH $12 y la prueba de Helicobacter pylori en heces también $12.

Las muestras se reciben de lunes a viernes entre 7:30 a.m. y 10:00 a.m., y los sábados de 8:00 a.m. a 10:00 a.m. Las sedes están ubicadas en la Av. Urdaneta, Baruta pueblo y Santa Cruz del Este.

