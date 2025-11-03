Buscan frenar la mala costumbre: conductores que usen el canal del BusCaracas serán multados por este monto

Suscríbete a nuestros canales

Una ordenanza de 'Convivencia Ciudadana' busca poner freno a los conductores (motos o carros) que usan el canal del BusCaracas y Metrobús, como vía alterna para llegar más rápido a sus destinos. Esto, ya que el uso del mismo obstaculiza el libre tránsito de las unidades de ese sistema de transporte superficial.

Los conductores que incumplan esta nueva normativa, se verán sujetos a multas que ascienden a los 30 euros, según la tasa establecida por el Banco Central de Venezuela. A la fecha de hoy, serían unos Bs 7.700 aproximadamente.

Asimismo, también serán sancionados quienes estacionen sus vehículos en zonas aledañas de la ruta del BusCaracas y Metrobús.

Rutas del BusCaracas

La ruta del BusCaracas comprende de 11 estaciones que van desde Los Ilustres (Los Próceres) hasta Las Flores (final de la Av. Fuerzas Armadas).

Las autoridades buscan evitar retrasos en los sistemas de transportes, producto del tránsito de vehículos particulares. En días pasados también se han registrado accidentes fatales de motorizados por el uso de estas vías destinadas al BusCaracas.

También puede visitar nuestra sección: Servicios

Mantente informado en nuestros canales de WhatsApp, Telegram y YouTube